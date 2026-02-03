避免「驚喜」變「驚嚇」 消費者買春節福袋注意5類資訊

避免「驚喜」變「驚嚇」，消費者買春節福袋注意五類資訊。情境照。（資料照）

農曆春節將至，包括超商、超市與百貨公司陸續推出福袋，消費者購買後有機會「抽中」高價名車或者破百萬獎金等，往年常吸引不少消費者搶購。不過，苗栗縣政府工商發展處提醒消費者福袋有其法規規範，若發生實際內容與標示不符情形，消費者依法享有退換貨等相關權益；苗縣府工商處也整理5大類型資訊提供民眾注意，以免「驚喜」變「驚嚇」。

苗縣府工商處指出，根據「零售業販售福袋定型化契約」可保障消費者權益。首先，業者販售福袋必須標示內容物名稱、品牌、單價、數量，若是隨機出貨或設置消費門檻，需明白告知消費者；第二，福袋中獎機率務必公開，包括抽獎活動時間、地點、中獎機率與退換貨方式等皆要讓消費者知情。

第三，福袋不能存在「模糊」地帶，工商處強調，福袋內容包含不同種類或品牌商品，須事先揭露，不得以模糊或籠統文字標示；第四，業者不得誇大「膨風」福袋價值，即福袋若標示原價、優惠金額或折扣幅度，其原價須為實際販售價格，相關計算方式應合理且可供查證，不得虛構或誇大。

第五則為福袋商品必須為常可使用之商品，不得為過期品、明顯瑕疵品或不具使用價值物品。工商處處長詹彩蘋強調，福袋實際內容若與標示不符，消費者依法享有退換貨等相關權益，業者不得以「福袋不退不換」作為一概排除責任約定。

