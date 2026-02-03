全球佛教高峰會見引法師演說 讓台灣佛教受到世界重視

第2屆「全球佛教高峰會」台灣佛教總會祕書長見引法師代表台灣出席，印度摩訶菩提協會秘書長阿難陀尊者致贈紀念品。（民眾提供）

第2屆「全球佛教高峰會」一月底在印度新德里巴拉特會議中心舉行，由IBC全球佛教聯盟與印度文化部共同主辦，匯聚全球800多位佛教領袖、修行者、學者與政策制定者，探討當代社會所面臨的挑戰，台灣佛教總會秘書長見引法師代表台灣出席高峰會並且發表演說，讓台灣在世界佛教中格外受到重視。

這場高峰會共規劃5大主題場次，涵蓋社會和諧、正命與創業、科學研究與永續生活、佛法教育，以及僧團制度與實踐等面向，並同步舉辦佛教聖物與文化展覽，以及展示以佛教經典為訓練基礎之AI人工智慧語言模型科技成果，呈現佛教在當代社會與AI科技發展中的嶄新面貌。

台灣佛教界在這次高峰會中展現極高能見度，見引法師獲邀特別在第5場次論壇中發表演說，全場由印度摩訶菩提協會秘書長阿難陀尊者（Ven. Ananda Bhante）主持，與談者包括尼泊爾禪修大師明就仁波切、寮國僧伽教育體系代理總長兼博士普翁帕瑟．普翁那翁尊者、日本佛教聯盟理事長富岡幸穗法師。

論壇中見引法師分享台灣尼眾在僧團教育、制度建立與修行實踐上的成功經驗，並由張玉玲博士協助英語即席翻譯，獲得現場觀眾高度肯定，見引法師不僅展現台灣佛教尼眾僧團蓬勃發展的成果，也展現積極參與世界佛教體系的努力，讓傳統漢傳佛教尼眾體系跟世界佛教體系有了很好的連結。

見引法師（右）在論壇中說明台灣的佛教發展與僧團教育。（民眾提供）

台灣佛教總會秘書長見引法師代表台灣出席印度世界佛教高峰論壇，受到熱烈歡迎。（民眾提供）

