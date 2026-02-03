週末恐有寒流！ 氣象粉專：高山有降雪機會

今天白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。（資料照）

中央氣象署預報，今天（3日）白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；東北部及東部地區有局部短暫雨。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天起至週五（6日）冷氣團減弱，各地回溫轉晴；週末新一波冷空氣來襲，不排除加強達寒流，下週日（8日）海拔3000公尺以上或北部2000以上高山有降雪機會。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中表示，今天白天大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾、雲量漸少，各地陸續可見到陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨。不過，降雨影響僅沿海一帶相對明顯且趨於零星。

請繼續往下閱讀...

林孝儒說，預測北部、東部高溫約18至22度，低溫14至16度；中南部高溫約22至26度，低溫16至18度。夜晚至次日（4日）清晨仍受輻射冷卻影響，沿海空曠與近山郊區仍有局部11至13度低溫。

林孝儒分析，週三（4日）至週五台灣整體水氣偏少、環境較乾，預測各地以晴時多雲、穩定天氣為主，花東地區雲量時多並有局部短暫陣雨。各地氣溫回升，白天舒適偏暖，南部略熱，預測北部至東部高溫20至24度，低溫約15至18度；中南部高溫約25至30度，低溫約15至19度。各地日夜溫差大。

林孝儒稱，目前預報仍顯示，週末隨鋒面通過後，新一波冷空氣南下。預測北部與東部最快自週五晚間起轉陰有雨並逐步轉冷；中南部雖降雨有限，以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷。預測北部至東北部平地低溫可下探11至13度。

林孝儒提醒，下週日為本波冷空氣最強時段，海拔3000公尺以上或北部2000以上高山在近冰點條件下，仍有固態降水（霰、雪或結霜霧淞）的機會。冷空氣強度仍待觀察，不排除加強或達寒流可能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法