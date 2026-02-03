高雄市青創參展補助加持 在地新創前進美國CES

高雄青創團隊「超智諮詢有限公司」參加2026年美國CES展覽，向國際廠商展示自主研發之AI時尚平台「StyTrix」。（青年局提供）

高雄市青年局青創參展補助加持，促成在地AI新創「超智諮詢」挺進2026美國消費性電子展（CES），於全球指標性舞台展現自主研發AI成果。

高雄市青年局說明，CES為目前全球規模最大、影響力最深遠的科技盛會，被譽為科技業風向球，匯聚頂尖科技巨頭與新創公司展示AI人工智慧、智慧家庭及機器人等前瞻技術，是高雄新創走向國際的重要里程碑。

青年局長林楷軒表示，推動AI數位科技應用是市府建構智慧城市的核心目標，為了讓高雄具備技術能量的新創團隊能躍上全球競爭舞台，青年局積極整合資源助攻團隊挺進美國CES等頂尖科技殿堂。

2026美國消費性電子展於1/6至1/9在美國拉斯維加斯舉行，吸引超過4500家廠商、約13萬名專業人士參與，展出規模達260萬平方英呎，聚焦 AI硬體與PC、智慧機器人、自主移動技術、智慧居家及數位健康與永續科技等領域。

展會期間，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等國際科技大廠皆揭示實體 AI 最新應用趨勢，顯示 AI 已正式成為硬體與產業服務的重要基礎。

超智諮詢成立於2022，為高雄在地新創AI模型訓練公司，創辦人陳弘益博士畢業於日本名古屋大學，該公司專注提供客製化AI解決方案，以提升專業服務效率、降低知識門檻為核心使命，合作客戶包含國內紡織大廠聚陽實業、勞動部及香港電信服務龍頭 PCCW 電訊盈科等。

青年局指出，115年度青創參展補助已於1月公告受理，詳情可至官方FB、IG，或加入 LINE@（@youth.kcg）。

超智諮詢創辦人陳弘益博士於2026年美國CES展覽現場介紹AI時尚平台「StyTrix」應用成果。（青年局提供）

