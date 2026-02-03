為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄市青創參展補助加持 在地新創前進美國CES

    2026/02/03 09:01 記者王榮祥／高雄報導
    高雄青創團隊「超智諮詢有限公司」參加2026年美國CES展覽，向國際廠商展示自主研發之AI時尚平台「StyTrix」。（青年局提供）

    高雄青創團隊「超智諮詢有限公司」參加2026年美國CES展覽，向國際廠商展示自主研發之AI時尚平台「StyTrix」。（青年局提供）

    高雄市青年局青創參展補助加持，促成在地AI新創「超智諮詢」挺進2026美國消費性電子展（CES），於全球指標性舞台展現自主研發AI成果。

    高雄市青年局說明，CES為目前全球規模最大、影響力最深遠的科技盛會，被譽為科技業風向球，匯聚頂尖科技巨頭與新創公司展示AI人工智慧、智慧家庭及機器人等前瞻技術，是高雄新創走向國際的重要里程碑。

    青年局長林楷軒表示，推動AI數位科技應用是市府建構智慧城市的核心目標，為了讓高雄具備技術能量的新創團隊能躍上全球競爭舞台，青年局積極整合資源助攻團隊挺進美國CES等頂尖科技殿堂。

    2026美國消費性電子展於1/6至1/9在美國拉斯維加斯舉行，吸引超過4500家廠商、約13萬名專業人士參與，展出規模達260萬平方英呎，聚焦 AI硬體與PC、智慧機器人、自主移動技術、智慧居家及數位健康與永續科技等領域。

    展會期間，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等國際科技大廠皆揭示實體 AI 最新應用趨勢，顯示 AI 已正式成為硬體與產業服務的重要基礎。

    超智諮詢成立於2022，為高雄在地新創AI模型訓練公司，創辦人陳弘益博士畢業於日本名古屋大學，該公司專注提供客製化AI解決方案，以提升專業服務效率、降低知識門檻為核心使命，合作客戶包含國內紡織大廠聚陽實業、勞動部及香港電信服務龍頭 PCCW 電訊盈科等。

    青年局指出，115年度青創參展補助已於1月公告受理，詳情可至官方FB、IG，或加入 LINE@（@youth.kcg）。

    超智諮詢創辦人陳弘益博士於2026年美國CES展覽現場介紹AI時尚平台「StyTrix」應用成果。（青年局提供）

    超智諮詢創辦人陳弘益博士於2026年美國CES展覽現場介紹AI時尚平台「StyTrix」應用成果。（青年局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播