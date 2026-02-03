為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰市「叩叩馬MONEY」小提燈限量發送 還有隱藏版「黃金馬」

    2026/02/03 08:49 記者湯世名／彰化報導
    小朋友歡喜騎小木馬造型的提燈為春節市集熱身。（彰化市公所提供）

    「馬上有錢」真的來了！彰化市公所今天（2日）推出「叩叩馬MONEY」超狂馬年小提燈，有別於以往手提式小提燈，今年創新設計成「騎馬造型」，象徵財運、好運、幸福一次到位；市長林世賢表示，小提燈將分3場次發放，共將發放3500個，此外，彰化市春節市集期間每日更加碼推出「隱藏版黃金馬」小提燈，預料將掀起搶領熱潮。

    小提燈3場次發放，第1場是2月10日下午5點半點在慶安宮發放號碼牌，並配合晚間「半線古城慶典之都－點燈記者會」後發放1000個；第2場為2月12日晚間6點在彰化市公所發放1000個；第3場為3月3日元宵節當天，晚間6點在彰化藝術館發放1500個。

    彰化市公所指出，今年推出的馬年限定創意小提燈「叩叩馬MONEY」，以「馬上有錢」為設計概念，打造騎在馬上的超萌造型，象徵財運、好運、幸福一次到位，讓大小朋友彷彿騎上幸運小馬，迎向嶄新的一年。提燈主色以喜氣紅與活力綠為主，兼具節慶氛圍與收藏價值。「叩叩馬MONEY」寓意敲開財富之門，希望為市民朋友帶來滿滿祝福與好運，也讓元宵節活動更加熱鬧精彩。

    這次所有小提燈皆為限量發送，送完為止，顏色隨機發放。彰化市公所呼籲民眾務必提早到場，依現場動線及工作人員指引配合領取，以免向隅。

    彰化市長林世賢人偶歡迎民眾春節期間來最夯的春節市集。（彰化市公所提供）

