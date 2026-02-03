「粉紅超跑」迷注意！白沙屯媽預估這3天抵彰化縣巡遊祈福

今年白沙屯拱天宮媽祖南下進香活動，將於4月12日子時登轎後展開。（資料照）

2026苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港朝天宮進香預定4月12日子時登轎，被信徒冠上「粉紅超跑」之名的媽祖鑾轎會「選路」，路線總是飄忽不定，彰化縣警局根據經驗推測，今年鑾轎南下可能走山線，去程經過彰化縣境的時間應會落在4月13、14日兩天，回鑾可能採「急行軍」走海線，預計18日抵達彰化縣北端，行程「超硬」，信眾恐怕要有心理準備。

今年媽祖鑾轎4月12日子時登轎從拱天宮起駕，彰化警方規劃勤務，以此推算13日將進入彰化縣北端；由於去程天數較長有4天，推測鑾轎會走路程較遠的山線，也就是從省道台一線台中市大肚橋進入彰化市的機率較高。警方因此推測，鑾轎去程若走台一線中山路，可能會經過臨八卦山脈的彰化市、花壇鄉、大村鄉和員林市等鄉鎮；14日晚間則在彰化南端駐駕。

從北港朝天宮回鑾時，須趕在4月20日回拱天宮安座，回程時間短且緊湊，警方預估媽祖走距離較短的海線亦即省道台17線回鑾，預計回程日18日晚間可能駐駕彰化縣北端的鹿港鎮、線西或伸港一帶，或者台中市的南端。

有香燈腳說，去年「粉紅超跑」進香給10多萬名信徒來一場「震撼教育」，一天內走了數十公里之遠，因此今年回鑾恐怕也要有心理準備，鑾轎起駕後最好跟得緊緊的，睡眠時間恐怕也不會太多。一名信徒說，去年回鑾從媽祖起駕後他就「不敢睡」也不敢「休息」，因為只要一休息，就被海放掉隊，有些體力差的，根本看不到「粉紅超跑」的車尾燈，見識到「粉紅超跑」的威力。

今年白沙屯拱天宮媽祖進香活動時程。（翻攝白沙屯拱天宮臉書官網）

