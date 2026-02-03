全國最大里7月拆成4里 「福檳」里被嫌棄

高雄全國最大里將拆成4里，其中「福濱里」反對聲浪最強烈。（讀者提供）

高市府民政局完成部分里鄰調整作業，其中全國人口數最多、號稱全國最大里的左營區「福山里」，將於今年7月拆成4個里，分別命名為福山里、福榮里、福華里、福檳里，其中「福檳」因為跟「扶殯」諧音，被認為「觸霉頭」、「不吉利」，引發民怨，反對聲浪湧現。

對此，左營區公所在臉書粉專發起「命名意見徵詢」方案，請里民提出建議並分享看法。許多里民隨即留言表達強烈立場，質疑區公所「福檳真的不好聽，為何要改這麽難聽的名字」，且不斷重申「福檳里很難聽」，「福愛、福和、福學都好，就是不要福檳」。

對於不吉利的諧音問題，民政局解釋，「福檳里」是左營區里命名小組委員會討論決議，因為當地原本為「福檳社區」，具歷史代表性與地方認同，所以由左營區公所報請市府核定；若里民對名稱有不同看法，無須連署、不限人數，皆可向區公所反映，後續再討論是否成案。

但里民完全不領情，駁斥說「以前的舊社區名字已經不符合現代了～而且我們已經居住近30年連聽都沒聽過～要怎麼去說服年輕的人？說改福檳里呢？」

不過，有人逆風進一步說明強調，「福山里本來就取自福檳、山水兩社區的首字，包含歷史脈絡的文化傳承，公車站牌亦有福檳社區這站」，並指「當初傳出有音似扶殯的想法就認為莫名其妙，以往喪事只聽過扶柩，還真沒聽過扶殯一詞，且殯字讀音為四聲ㄅㄧㄣˋ，更顯得諧音一事過於牽強、關聯性低」。

