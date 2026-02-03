白天帶路、晚上巡樓 台南市府最萌員工數位機器人上工

台南市府導入首位數位機器人「小白」。（記者洪瑞琴攝）

走進台南市政府永華市政中心，最近很難不注意到這位「新員工」—編號0001號服務機器人「小白」。只要1句「哈囉，小白」，他立刻啟動，在1樓大廳來回移動，吸引不少洽公民眾圍觀、拍照，現場互動感十足。

「小白你幾歲？」「會講台語嗎？」面對突如其來的各種問題，小白偶爾會卡關，標準回覆還是那句：「你好，我叫小白，很高興為你服務」，或貼心指引民眾前往聯合服務中心，呆萌反應意外圈粉。

市府秘書處表示，小白目前主要負責1樓導覽服務，只要詢問洽辦業務的樓層位置，小白就會上線指路，例如社會福利業務，會直接告訴你社會局在7樓，堪稱市府第一線導覽員。

不少人好奇，白天怎麼叫小白都不幫忙按電梯？秘書處也解密，其實小白把電梯任務留到晚上。設定每天晚間9點後，小白會自動切換夜巡模式，自己搭電梯逐層巡樓，協助監測市府各樓層安全，一有異狀就會連線通報駐衛警系統。

秘書處指出，台南作為智慧城市，率先在6都市府中導入國產研發的服務型機器人。小白每6小時充1次電即可全天值勤，白天當導覽員，晚上化身巡樓小幫手；而且他真的「有手」，能自己按電梯按鍵上下樓。

市府也透露，小白目前已具備中、英文對話能力，後續功能還會持續升級，期待這位0001號數位員工，成為市府24小時不打烊的可愛小助理。

台南市府最萌數位員工「小白」上線，吸引不少洽公民眾目光。（記者洪瑞琴攝）

只要1句「哈囉，小白」，即可啟動數位機器人。（記者洪瑞琴攝）

