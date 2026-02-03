發明力爆棚 台南學生以生活創意打造自動撿球器與翻身器

長榮中學學生李貫綸、蔣奇恩、劉立磐（右1至右3），以「自動桌球撿球器」成功奪得2026 IEYI 全國選拔賽銅牌獎，與郭鎮寧老師（左1）、許德勝校長（左2）合影。（長榮中學提供）

2026 IEYI 世界青少年發明展台灣選拔賽結果出爐，南市長榮中學國中部超亮眼，不只是台南唯一晉級全國決賽的學校，還一口氣拿下兩面國中組銅牌！其中「自動翻身器」更拿到社會照顧類企業特別獎，實力被肯定，府城再次閃耀。

兩組國二學生團隊在郭鎮寧老師指導下，以生活觀察出發，結合科技實作，做出既創新又實用的發明。

「自動桌球撿球器」由李貫綸、劉立磐、蔣奇恩3位同學研發。他們發現桌球練習時撿球超耗時，於是設計自動裝置，讓練習更高效，也把科技用在最熟悉的運動場上，真的很實用！

另一組「自動翻身器」由陳家煦、林洋右、葉立澤完成，針對高齡化社會設計，幫助臥床病患定時翻身，減輕照護者負擔，又安全又方便，評審一看就讚不絕口，除了拿銅牌，還額外獲得社會照顧類企業特別獎。

談到獲獎秘訣，劉立磐說：「主動跟評審互動，不要怕說錯話。」郭鎮寧老師則透露，平常就會模擬評審提問，訓練學生臨場表達，讓他們上場時更自信。

學生們也分享，從研究、研發到展示過程，作品經過多次修改，還曾在比賽現場遇到器材故障，但大家一起搶修排除，順利完成展示，收穫滿滿。校長許德勝說，學校一直鼓勵學生從生活中發現問題，把創意變成實際解決方案，也希望培養出兼具創新力與社會關懷的未來人才。

長榮中學國中部葉立澤、陳家煦、林洋右學生（右2至右4），在老師郭鎮寧（右1）指導下，研發「自動翻身器」，榮獲國中組銅牌獎及「社會照顧類企業特別獎」。（長榮中學提供）

