為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    發明力爆棚 台南學生以生活創意打造自動撿球器與翻身器

    2026/02/03 07:53 記者洪瑞琴／台南報導
    長榮中學學生李貫綸、蔣奇恩、劉立磐（右1至右3），以「自動桌球撿球器」成功奪得2026 IEYI 全國選拔賽銅牌獎，與郭鎮寧老師（左1）、許德勝校長（左2）合影。（長榮中學提供）

    長榮中學學生李貫綸、蔣奇恩、劉立磐（右1至右3），以「自動桌球撿球器」成功奪得2026 IEYI 全國選拔賽銅牌獎，與郭鎮寧老師（左1）、許德勝校長（左2）合影。（長榮中學提供）

    2026 IEYI 世界青少年發明展台灣選拔賽結果出爐，南市長榮中學國中部超亮眼，不只是台南唯一晉級全國決賽的學校，還一口氣拿下兩面國中組銅牌！其中「自動翻身器」更拿到社會照顧類企業特別獎，實力被肯定，府城再次閃耀。

    兩組國二學生團隊在郭鎮寧老師指導下，以生活觀察出發，結合科技實作，做出既創新又實用的發明。

    「自動桌球撿球器」由李貫綸、劉立磐、蔣奇恩3位同學研發。他們發現桌球練習時撿球超耗時，於是設計自動裝置，讓練習更高效，也把科技用在最熟悉的運動場上，真的很實用！

    另一組「自動翻身器」由陳家煦、林洋右、葉立澤完成，針對高齡化社會設計，幫助臥床病患定時翻身，減輕照護者負擔，又安全又方便，評審一看就讚不絕口，除了拿銅牌，還額外獲得社會照顧類企業特別獎。

    談到獲獎秘訣，劉立磐說：「主動跟評審互動，不要怕說錯話。」郭鎮寧老師則透露，平常就會模擬評審提問，訓練學生臨場表達，讓他們上場時更自信。

    學生們也分享，從研究、研發到展示過程，作品經過多次修改，還曾在比賽現場遇到器材故障，但大家一起搶修排除，順利完成展示，收穫滿滿。校長許德勝說，學校一直鼓勵學生從生活中發現問題，把創意變成實際解決方案，也希望培養出兼具創新力與社會關懷的未來人才。

    長榮中學國中部葉立澤、陳家煦、林洋右學生（右2至右4），在老師郭鎮寧（右1）指導下，研發「自動翻身器」，榮獲國中組銅牌獎及「社會照顧類企業特別獎」。（長榮中學提供）

    長榮中學國中部葉立澤、陳家煦、林洋右學生（右2至右4），在老師郭鎮寧（右1）指導下，研發「自動翻身器」，榮獲國中組銅牌獎及「社會照顧類企業特別獎」。（長榮中學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播