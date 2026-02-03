東海岸春節活動不間斷 多元體驗全面啟動

台東小野柳擁有奇岩海岸美景，遊客新春假期可走訪踏春。（記者黃明堂攝）

迎接新春假期，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處規劃了不間斷的服務與系列活動，從壯麗的自然景觀到豐富的文化體驗。

在遊客服務方面，轄內花東8處遊客中心除夕當日休館外，春節期間皆正常對外開放。都歷遊客中心將於大年初一至初三舉辦「新春好運不停蹄」特別活動，每日提供兩場限額體驗；阿美族民俗中心則自初二起，由知名的「Amis旮亙樂團」帶來每日三場的樂舞表演與文化體驗；喜愛手作的民眾，可於初一至初五前往成功海洋環境教室，參與線上報名的手作鑰匙圈DIY。

包含北回歸線市集、月光海咖啡屋及綠島朝日溫泉在內的多處景點，除了除夕休息外，均照常陪伴旅客過節；渚橋休憩區的賣店業者將於大年初六舉辦開幕啟航派對，為海岸線增添嶄新的遊憩亮點。

針對熱愛大自然的遊客，台東小野柳、花蓮石梯坪及瑞穗露營區在春節期間均維持正常營運，喜愛深度旅遊的玩家則可提前預約「海派玩家」或花東觀光圈等部落體驗行程。為了讓旅程更加順暢，東管處不僅協請警力於重點路段疏導交通，更結合智慧科技提升便利性，包含中華電信用戶進入轄區後將收到即時路況簡訊，民眾也可透過官網掌握即時影像、停車場空位資訊及交通疏運路網圖。大眾運輸方面，「台灣好行」東部海岸線與玉長豐濱線春節不打烊，透過QRcode影音導覽提供便利服務。

此外，科技互動也為旅程增添趣味。旅客可利用「東海岸PWA行動旅服」平台參與鏡頭君集章活動，並在2月10日至3月1日期間享受期間限定加碼，只要完成遊客中心踩點即可獲得額外金幣，用以兌換數位禮券或LINE POINTS。若有任何疑問，民眾還能隨時運用「鏡頭君AI智慧客服」的多語系諮詢功能，即時獲取旅遊建議，輕鬆暢遊東台灣。

