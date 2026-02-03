週六氣溫溜滑梯！氣象專家示警「強烈冷氣團恐升首波寒流」

氣象專家林得恩表示，下波冷空氣將在週六南下，有升等為首波寒流的機會，須留意「氣溫溜滑梯」。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署預報，今天（3日）白天起氣溫稍回升；東北部及東部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東南部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，下一波冷空氣將在週六（7日）南下，有升等為首波寒流的機會，提醒民眾留意「氣溫溜滑梯」。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天白天起，大陸冷氣團開始減弱，氣溫逐日回升，天氣也漸轉趨穩定。直到週六，新一波強冷空氣再度南下，氣溫將再度明顯下滑，尤其是迎風面北部及東北部地區濕冷體感特別強烈；其它地區早晚亦轉為涼冷。

林得恩說，目前評估這波強冷空氣延時較長，至少冷到下週二（10日），且影響範圍較大，強度至少在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間。歐洲EC-AIFS數值模式今晨最新模擬結果顯示，還有再升等為首波寒流的機會。

不過林得恩補充，由於時間尚久，不確定性仍高，應持續追蹤監測。

