寒流來襲！週末強冷空氣南下 吳德榮：平地低溫恐降6度以下

氣象專家吳德榮指出，本週末冷空氣南下，達寒流機率提高，本島平地最低氣溫可望降至6度以下。（資料照）

中央氣象署預報，今天（3日）清晨各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；東北部及東部地區有局部短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天北部轉乾、東部偶雨；明天（4日）起晴暖，早晚很冷；週末冷空氣南下，達寒流機率提高，屆時本島平地最低氣溫可降至6度以下。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（2日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天「大陸冷氣團」略減弱，北台灣仍偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。

請繼續往下閱讀...

最新模式模擬顯示，明天至週五（6日）「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

最新模式模擬顯示，週五午夜前後鋒面抵達，北台灣轉雨降溫。週六（7日）中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷，下週日（8日）、週一（9日）各地轉晴冷。週六至下週一「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，達「寒流」的機率提高，屆時本島縣市的平地最低氣溫可降至6度以下。

應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！

最新模式模擬顯示，下週二（10日）白天起至週三（11日）冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下。下週三（11日）晚間另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有雨，下週四（12日）天氣再好轉，仍偏冷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法