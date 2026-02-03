為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    寒流來襲！週末強冷空氣南下 吳德榮：平地低溫恐降6度以下

    2026/02/03 06:37 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮指出，本週末冷空氣南下，達寒流機率提高，本島平地最低氣溫可望降至6度以下。（資料照）

    氣象專家吳德榮指出，本週末冷空氣南下，達寒流機率提高，本島平地最低氣溫可望降至6度以下。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（3日）清晨各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；東北部及東部地區有局部短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天北部轉乾、東部偶雨；明天（4日）起晴暖，早晚很冷；週末冷空氣南下，達寒流機率提高，屆時本島平地最低氣溫可降至6度以下。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（2日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天「大陸冷氣團」略減弱，北台灣仍偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。

    最新模式模擬顯示，明天至週五（6日）「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

    最新模式模擬顯示，週五午夜前後鋒面抵達，北台灣轉雨降溫。週六（7日）中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷，下週日（8日）、週一（9日）各地轉晴冷。週六至下週一「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，達「寒流」的機率提高，屆時本島縣市的平地最低氣溫可降至6度以下。

    應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！

    最新模式模擬顯示，下週二（10日）白天起至週三（11日）冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下。下週三（11日）晚間另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有雨，下週四（12日）天氣再好轉，仍偏冷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播