瑞芳、平溪人籌組策進會 爭取基隆捷運延伸到瑞芳

新北市瑞芳、平溪地區人士今籌組「捷運瑞八線建設策進會」，爭取從基隆捷運八堵站開闢捷運通往瑞芳。（圖為「捷運瑞八線建設策進會」提供）

基隆捷運台北南港站至基隆八堵站路線，預計2033年完工。新北市瑞芳、平溪地區人士今天（2日）籌組「捷運瑞八線建設策進會」，爭取從基隆捷運八堵站開闢捷運通往瑞芳，因為瑞芳是觀光重鎮，交通服務要提升，通勤人口需要更便捷的交通網。

「捷運瑞八線建設策進會」召集人吳必勳表示，瑞芳地區山明水秀，自然景觀優美，觀光業蓬勃發展，未來很需要更便捷的交通運輸建設。礦業沒落後，瑞芳地區有不少人到外地工作，如果有捷運，將來通勤更便利。

瑞芳、平溪區人士今天在瑞芳區三里市民活動中心開會，里長和社團人士會商後，決定成立「捷運瑞八線建設策進會」，爭取凝聚共識。

吳必勳表示，策進會今天成立後，將建請各級政府早日規畫瑞芳線捷運，並請各級民意代表協助爭取，基隆捷運前期工程已開工，希望未來捷運能從八堵延伸到瑞芳，讓瑞芳通勤民眾有更便捷的交通工具，並幫助瑞芳和毗鄰地區的觀光業發展。

