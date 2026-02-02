隱身東區巷弄守護地方 台中青龍宮安座40年 盧秀燕親贈大紅匾

台中青龍宮入火安座40週年，市長盧秀燕趕往親贈大紅匾。（記者黃旭磊攝）

隱身台中東區巷弄的青龍宮主祀三官大帝，長年為地方進行祈福、消災及節慶祭典，適逢入火安座40週年，市長盧秀燕今（2）日趕往贈大紅匾「臺中青龍宮」，感恩宮方主委謝再勝帶領庇佑信眾，為社區注入溫暖與祥和力量。

青龍宮三官大帝於1950年代由地方仕紳從「東勢仔三官壇」恭請奉祀，歷經爐主輪值及建廟安座，守護地方超過70年，神威顯赫，成為東區居民重要心靈依靠，盧秀燕今天與爭取台中市長提名的藍委楊瓊瓔連袂出席贈匾儀式，親贈「臺中青龍宮」大紅匾，感謝三官大帝守護地方。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，青龍宮是台中非常靈驗廟宇，70年來守護地方，她心裡非常感恩主委謝再勝帶領庇佑信眾，希望國家國泰民安、市民平安幸福。

台中市議員李中、林霈涵、台中市數位發展局長林谷隆、台中市警局第三警分局長謝有筆、東區區長吳忠聖、富仁里長施文海、富台里長石國勲、振興里長劉作文、東南里長王瑞發及十甲里長林昑照，上百人出席觀禮場面熱絡。

民政局長吳世瑋指出，青龍宮隱身於巷弄，從練武路轉入，即可看見低矮樸實屋脊，與香火繚繞景象，外觀不張揚卻富含濃厚傳統韻味。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法