南投草屯商工校友吳德龍 亞洲技能競賽奪金

草商工校友吳德龍（左），參加2025亞洲技能競賽奪金，將作品模型送給縣長許淑華。（南投縣政府提供）

南投草屯商工機械科畢業的校友吳德龍，代表我國參加2025亞洲技能競賽，在CNC（電腦數值控制）車床擊敗各國強敵奪金，南投縣長許淑華今（2日）接見表揚時表示，吳德龍不僅在第48屆國際技能競賽國手選拔中，成為南投縣唯一的正取國手，並在亞洲技能競賽中一舉奪下金牌，今年9月將代表我國參加國際技能競賽，她祝福吳德龍能夠再創佳績，持續再為草商、南投縣及國家爭光。

吳德龍是草商機械科校友，出身務農家庭的他，從國中起接觸機械技藝，就讀草商後獲得陳世斌老師啟蒙，先在傳統車床打下紮實基礎，雖然參加全國技藝競賽奪牌路並不順遂，但在他長達7年的努力不懈下，高三在全國工科技藝競賽勇奪車床職種金手獎第三名，畢業後選擇就讀勤益科大機械系精進技藝，還持續每晚騎車返回母校接受指導及訓練，去年底終於更上層樓取得國手資格，進而在2025年亞洲技能競賽中奪下CNC車床職類金牌。

請繼續往下閱讀...

許淑華也表揚草屯商工在去年全國技藝競賽電腦輔助機械製圖榮獲第一名的洪銘璨、配管第一名的陳奕勛及商業類科第五名的張譯今三名學生。許淑華強調，縣府鼓勵南投的孩子適性學習，在中興、南投、埔里三所國中設立示範職探中心，開設國中技藝教育課程及專案編班，打造競技平台，每年舉辦技藝競賽，提供學生肯定自我的舞台，未來將持續強化與技專校院及在地產業的連結，營造更優質的學習環境，引導更多有志學子投入技職領域，成為頂尖職人。

草屯商工學生陳奕勛，在全國技藝競賽配管拿下第一名，2日向縣長許淑華簡介得獎作品。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法