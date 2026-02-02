為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豐原區蛋雞場爆禽流感 盧秀燕：疫情已有效控制且未擴散

    2026/02/02 19:32 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市豐原區蛋雞場發生禽流感，市長盧秀燕今表示，疫情已有效控制且未擴散。（市府提供）

    台中市豐原區蛋雞場發生禽流感，市長盧秀燕今表示，疫情已有效控制且未擴散。（市府提供）

    針對近日豐原區蛋雞場發生禽流感個案，台中市政府啟動跨局處防疫應變機制，迅速完成撲殺、清消與管制作業。市長盧秀燕今（2）日召開會議表示，目前疫情已有效控制，未擴散至其他禽場或相關產業，市府也已全面盤點並強化防疫流程，請市民放心。

    盧秀燕指出，自今年1月起，全台已有多個縣市陸續出現禽流感案例，台中市在豐原蛋雞場發生禽流感個案，農業局動保處隨即會同環保局、警察局等單位進場處置，於1月29日完成案例場雞隻全數撲殺，並於2月1日完成全場清空作業，銷毀雞蛋約375公斤、飼料及墊料約6萬6千公斤，同步完成場內外及周邊道路全面消毒，阻絕病毒擴散風險。

    在環境清消方面，環保局動員清潔隊人力與車輛，連續4日執行清運、消毒等作業。此次清運處理項目包含飼料、墊料及病死雞隻，總處理量達67.81公噸；其中協助載運案場死亡雞隻1.67公噸，均依防疫規範妥善去化處理。同時，也同步巡查周邊海岸線，均未發現異常狀況。

    衛生局針對可能流入市面的蛋品加強清查與回收，除督促問題畜牧場加速回收外，也每日逐筆盤點回收數量，截至目前已回收148.42台斤，並持續追蹤流向，確保風險蛋品全面清零。

    盧秀燕表示，目前蛋價與肉雞供應皆維持平穩，並未因本案出現明顯波動；適逢年節將近，市府仍會持續密切關注蛋品、肉品及各項民生物資的價量變化，確保市場穩定。

    盧秀燕也在會中指示，將進一步強化跨局處橫向聯繫，由農業局動保處、民政局及經發局等單位建立更完整的禽畜及相關產業登錄與通報機制，結合動物防疫專業與產業管理資訊，補強防疫SOP，提升面對動物傳染病的整體應變效率。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播