為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬公高中8學生參加AI競賽 馬公、新東扶輪社與神通資訊科技力挺

    2026/02/02 19:45 記者劉禹慶／澎湖報導
    神通AI數位學院扶輪盃高中AI競賽，在台北舉行。（馬公扶輪社提供）

    神通AI數位學院扶輪盃高中AI競賽，在台北舉行。（馬公扶輪社提供）

    由神通資訊科技與台北市新東扶輪社共同主辦之「神通AI數位學院扶輪盃」高中AI競賽，今（2）日在神通內湖大樓盛大舉行，集結全台21支高中隊伍同場競技。馬公扶輪社以協辦社身份參與盛會，並與台北市新東扶輪社攜手贊助馬公高中參賽團隊，成為澎湖孩子北上逐夢的堅強後盾。

    馬公扶輪社長莊國輝表示，此次出席活動收穫良多，尤其對學生選題的深度與多元印象深刻——從自身興趣出發、延伸至科技於實務情境的應用，乃至回應少子化、教育趨勢等社會議題；同學們透過AI進行腦力激盪，並把想法落地成可展示、可操作的作品，讓科技不只停留在概念，而是真正走向「幫助人類改善生活」的具體解方。

    莊國輝也特別感謝台北市新東扶輪社張國榮社長對馬公高中團隊的支持與資源挹注，同時感謝神通資訊科技董事長蘇亮用心推動活動與課程規劃，讓學生在學期內完成從 AI素養、技術基礎到工具應用的系統化訓練，並在決賽現場透過簡報與攤位展示，向評審團完整說明作品脈絡與價值。

    馬公高中此次由石仲哲校長率隊參賽，共計8位學子投入競賽。馬公扶輪社勉勵同學們把握難得機會，勇於挑戰、盡情發揮，透過團隊合作與反覆修正，將創意化為成果，在全台舞台展現澎湖孩子的自信與韌性，爭取佳績、為校爭光。馬公高中參賽名單（8位）馬高-1：歐定澄、陳若文、陳昱衡、陳鈞睿；馬高-2：成宥翰、徐語謙、蔡宇辰、陳昱羲。

    馬公高中代表隊也派員參加「神通AI數位學院扶輪盃」。（馬公扶輪社提供）

    馬公高中代表隊也派員參加「神通AI數位學院扶輪盃」。（馬公扶輪社提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播