週二北部回暖見2字頭 南部上看26度

氣象署提醒，週二清晨受大陸冷氣團影響，各地天氣仍偏冷。（資料照）

未來一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

未來一週天氣及氣溫變化。（圖由氣象署提供）

週二（3日）白天大陸冷氣團減弱，氣溫回暖，南部高溫上看26度，北部高溫約在21度上下，但各地清晨仍偏冷，南部低溫僅約15度，中部以北約13度，晨間出門請留意溫度變化，適時調整穿著；北部、雲嘉南、高屏、馬祖以及金門空氣品質為「橘色提醒」等級，敏感族群外出請留心。

中央氣象署預報，週二宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。

溫度部分，清晨受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度；白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及台東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度。

離島天氣：澎湖晴時多雲，16至18度，金門晴時多雲，11至17度，馬祖多雲時晴，9至12度。

關於本週天氣，天氣風險公司指出，週三至週五為偏東風至東南風且水氣偏少的環境，預測各地以晴時多雲、較穩定的天氣為主，僅迎風面花東地區雲量稍多有短暫雨機會。各地氣溫回升，預測北部至東部高溫約23到24度，低溫約14至17度，中南部高溫約25到28度，低溫約15至18度。

週末新一波冷空氣再度南下，北部與東部最快週五夜晚起陸續轉陰有雨天氣，氣溫逐步下滑轉冷，中南部降雨以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷，各地低溫有機會下探至約12到14度。週日水氣減少，天氣轉穩定，除東部及恆春半島偶有短暫雨，其他地區大致為多雲到晴。

紫外線指數方面，新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣以及花蓮縣為低量級，其他縣市中高量級。

空氣品質方面，週二環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間達橘色提醒等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

