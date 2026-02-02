出國幫人帶行李注意！她自曝因「1玩具」慘遭海關攔下盤查

近期有網友分享，自己出國好心幫親戚帶行李，未料在南韓仁川機場被海關人員攔下，事後才得知親戚放的物品有1個仿真玩具手槍。示意圖。（資料照，路透）

不少民眾出國旅遊時，會好心幫親朋好友購買或攜帶東西，然而有時恐怕會因此惹禍上身，甚至因為托運行李費用產生糾紛。近期有網友提醒，千萬不要因為好心或省錢，就傻傻幫人把行李「掛名」在自己名下，他還以親身經歷為例，自己有次因1個玩具手槍，當場被機場海關帶走審查，貼文一出，立即掀起大批網友熱烈討論。

據了解，該名網友在社群平台Threads發文表示，他日前準備從南韓仁川機場出境，市前好心將托運行李的額度借給親戚使用，未料當他走進安檢時，立即被海關人員攔下，並被帶去檢查區接受盤查。原PO坦言，自己一向對機場的出入境規定很謹慎，完全沒想到會發生這種情況，但仍小心翼翼配合海關人員調查。

請繼續往下閱讀...

原PO回憶，經過大約半小時的檢查後，才得知行李被親戚放入侄子在樂天超市購買的「貝瑞塔M92手槍玩具」，所幸海關確認它只是玩具後，並未給他任何實質處分。不過看到自己的行李被拆封、拍照、反覆確認，仍讓他心情因此大受影響，「早知道就不幫他們一家掛行李了，我完全沒跟著他們，所以不知道他們買了這東西。」

原PO也以自己的案例為例，真摯提醒所有準備出國旅遊的大家，不管是跟親人、愛人還是朋友出國，都不要幫別人帶行李，也不要為了行李額度，把不確定內容物的行李掛在自己名下，否則一不小心，後果恐怕得自己承擔。同時，原PO還氣得痛批害自己遇到這種事的侄子︰「台灣海關應該要把侄子攔下，讓他學到一課。」

貼文曝光後，迅速掀起不少過來人共鳴，「千防萬防，防不了自己人」、「出國買玩具槍這家人也是很奇葩了」、「東京搭樂桃回台，看到有人手提超重，問路人幫忙路人還真的同意」、「不要幫人拿行李在26年前就已經聽老師說過了，如果是毒品大機率回不了國」、「之前跟團去日本，有個團員血拚完了才找其他人能否幫她託運行李帶回台灣，雖然我們家有多的額度，但我還是拒絕了，誰知道你的物品裡有啥東西」。

另有網友透露，自己曾將行李箱借給別人使用，沒想到對方在夾層放了水果刀，卻沒將刀取出來就把行李箱還給他，等到他帶那個行李箱準備搭機出國時，就當場被海關被攔下來，並嚴肅表示他的行李箱藏著刀子，讓他嚇得當場冷汗直流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法