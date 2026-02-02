北市稱受限中央法令年貨大街難設吸菸室 顏若芳批蔣別當口水市長

迪化街年貨大街吸菸區。（記者蔡愷恆攝）

台北市長蔣萬安推動「無菸城市」，大同區迪化節年貨大街今年試辦擴大禁菸範圍，設置開放式吸菸區，並擬在台北燈節兩個展區規劃禁菸。研考會主委殷瑋今稱，想仿日本大阪路邊放有濾煙設施的貨櫃當密閉吸菸室，不過中央法令不允許，不論法令有無調整空間，台北市政府都會透過完善的配套及規劃，達成「無菸城市」的目標。民進黨籍議員顏若芳則質疑，中央法規中的吸菸區限制並非新制，蔣在宣布重大政策後，卻無循序推動的配套措施，別再當口水市長。

「推動無菸城市勢在必行，也應詳擬配套！」顏若芳表示，市長宣布要推動無菸城市，還說要學習「東京經驗」，然而東京的吸菸區設置規定與台灣差異很大，儘管戶外區域禁止吸菸，但許多室內餐廳仍開放吸菸，也有區分吸食加熱菸或紙菸的規範，且在許多公園、人行道等人流密集區，也有設置吸菸區。

請繼續往下閱讀...

她認為，促進市民健康、推動無菸城市的理念，大家都相當支持，但是中央法規中的吸菸區限制並非新制，蔣萬安在宣布如此重大政策後，卻無循序推動的配套措施、再次裝傻甩鍋中央，喊話別再當口水市長，把政策當兒戲、喊話完就神隱，也不要以為千錯萬錯都是中央的錯，卻毫無自省能力，沒有擔當的惡習再不改，絕非市民之福。

民眾黨籍議員陳宥丞指出，無菸城市要落實非一朝一夕，溝通及執法上遇到困難是必然，蔣萬安回應民意喊出無菸城市並擇地試辦，可惜事前未能充分溝通，包括即便受限法令室內必須禁菸，能否思考以半開放或負壓隔離式的技術隔離問題去克服；行政院提出的辦法及立法院修法都可作為溝通、解決問題的方案，不應淪為口水；試辦地點從里鄰到居民、使用者都能清楚知道要在哪裡抽菸，而不影響他人。

另外，目前最需要也最困難的，便是如何稽查、檢舉甚至開罰。他說，以上種種都需要完整配套處理，而非喊出無菸城市後，再放任中央、地方或人民與人民間的對立。

國民黨籍議員柳采葳提到，原則上支持在大型活動、觀光密集區、親子與人潮高度聚集的場域設置禁菸區，但也不能只靠一紙公告，市府在推動時至少要做到，事前與在地居民、商家、攤商說清楚範圍、時間與理由，避免「突然變禁菸、現場全混亂」；空間設計與標示清楚，讓民眾一看就懂「哪裡不能抽、為什麼不能抽」，而不是靠開罰教育市民；配套管理要到位，同步盤點周邊是否需要合理、合法的吸菸空間，以免把問題丟回街角或巷弄。

至於中央是否應修法促進設立封閉吸菸室？她說，如果未來中央要討論修法，前提一定是「公共健康優先、標準更嚴、不是鬆綁」，且須經過充分專業評估與社會討論，不是為了方便吸菸，而是為了管理到位，避免吸菸行為外溢到公共空間，強調對於優先保護不吸菸者的健康，這一點不應動搖。從實務治理的角度來看，是否需要檢討「全封閉、完全隔離、具高規格空調」的吸菸室制度，中央可以做更科學、務實的評估，例如引進更嚴格的技術標準、管理責任與稽查機制。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法