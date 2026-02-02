校園有蛇！桃園自立國小打造生態池5年 野生草花蛇驚喜現蹤

草花蛇全身以褐色為主，眼睛下方及眼部後方各有1條黑色的細紋，躲在草叢中具有非常好的保護色。（自立國小提供）

桃園市自立國小坐落於中壢市區核心地帶，學校善用校園角落的有限空間，投入長達5年的規劃與實踐，營造出1座兼具教育與保育功能的生態區域，學校在結合課程辦理生態調查活動，意外發現水生池中居然出現保育類草花蛇（草蛇）的蹤影，顯示多年來的友善環境經營已逐漸開花結果。

自立國小校長游文志表示，生態池的前身原為2棵高大的老榕樹，因感染褐根病而相繼枯死，學校團隊並未選擇封閉或填平，而是重新思考土地利用方式，打造一處能讓學生親近自然、也能提供生物棲息的水生生態池。營造過程中，從水質改善、土壤調整到植栽配置，學校著手復育台灣原生物種，栽植台灣萍蓬草、小杏菜等水生植物，並引入史尼氏小䰾、青鱂魚等原生魚類。

請繼續往下閱讀...

學校長期辦理生物調查、親子夜間觀察活動與生態社團課程，透過多元方式引導學生深入認識校園生態環境。在一次例行的生態調查活動中，學生無意間發現水面下有條蛇悠游而過，草花蛇全身以褐色為主，仔細看眼睛下方及眼部後方各有1條黑色的細紋，躲在草叢中具有非常好的保護色。

游文志指出，回顧校史，60年前學校原本是一口溜池（埤塘或蓄水池），承載著地方生活與自然記憶，如今所打造的生態池，正是對那段歷史的溫柔回應，校園生態池能有這般成果，仰賴教師團隊的長期投入與跨界合作，學校結合生態專家提供專業諮詢，協助棲地營造與物種辨識，同時也有熱心家長與社區志工共同參與維護。

雖然大多數人對蛇類都存有恐懼與害怕之心，校園中出現蛇類也會擔心是否危及學生安全，種種疑問透過專業解說、課程指導與觀念的澄清後，培養學生可以有能力進行判斷與應變，期盼在現代校園中重現過往的生態縮影。

自立國小生態池調查課程與記錄。（自立國小提供）

自立國小親師生夜間觀察活動。（自立國小提供）

自立國小水生生物調查活動與觀察。（自立國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法