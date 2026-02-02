為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投獲贈400萬救護車 配備自動心肺復甦機

    2026/02/02 18:30 記者張協昇／南投報導
    南投縣消防局獲贈價值400萬元德國福斯平頂救護車，將撥交竹山分隊使用。（南投縣政府提供）

    南投縣消防局獲贈價值400萬元德國福斯平頂救護車，將撥交竹山分隊使用。（南投縣政府提供）

    農曆春節到來，中華民國宥尚慈善協會今（2日）捐贈縣府消防局1輛德國福斯平頂救護車，將撥交竹山分隊使用，該救護車配備自動心肺復甦機等先進救護器材，價值約400萬元，如同將醫院急診室搬到現場，將大幅提升急救成功率。

    縣長許淑華代表受贈，並致贈感謝狀及紀念品給協會理事長劉威麟等人，許淑華致詞時表示，南投縣地形多元、山區道路崎嶇，緊急救護常受環境限制，此次獲贈的救護車不僅補強基層救護能量，更讓專業醫療團隊能迅速、精準抵達現場，提升到院前緊急救護機動效能，強化生命救援網絡。

    宥尚慈善協會理事長劉威麟表示，捐贈救護車目的是希望在緊急狀況下，每位縣民都能第一時間獲得救護，守護生命安全，也期盼此活動能拋磚引玉，吸引更多人響應公益，讓社會更圓滿。

    縣府消防局長陳興傑指出，消防工作三大任務中，緊急救護最為繁重，去年全縣救護案件達２萬8053件，且逐年上升，其中竹山地區年救護量約2700多件，為縣內四大鄉鎮之冠。目前竹山配有兩部救護車，並設專責救護隊，提升現場處理與救活力。此次獲贈的救護車配備自動心肺復甦機等先進器材，可與醫院急診醫護人員保持密切聯繫，加上受過訓練的專業救護人員，如同將醫院急診室搬到現場，將大幅提升救護品質與成功率。

    南投縣獲贈價值400萬元救護車， 縣長許淑華等人聽取消防人員介紹救護車配備的自動心肺復甦機等先進器材。（南投縣政府提供）

    南投縣獲贈價值400萬元救護車， 縣長許淑華等人聽取消防人員介紹救護車配備的自動心肺復甦機等先進器材。（南投縣政府提供）

