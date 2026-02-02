為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    6歲童補習班遭逼吞磁鐵已排出 台南教局還原通報過程

    2026/02/02 18:28 記者王姝琇／台南報導
    6歲學童疑似在補習班遭另名11歲男童強迫吞下1顆約10元硬幣大的磁鐵，稍早已傳出順利排出體外。圖為同款磁鐵。（南市教育局提供）

    6歲學童疑似在補習班遭另名11歲男童強迫吞下1顆約10元硬幣大的磁鐵，稍早已傳出順利排出體外。圖為同款磁鐵。（南市教育局提供）

    針對近日社群平台反映，安南區某補習班1月27日疑似有生對生衝突，以致學生有吞食磁鐵情事。今稍早傳出學童已順利將約3公分長的磁鐵排出體外，教育局也還原通報過程，強調補習班業者未於24小時內通報開罰。

    教育局表示，學校於1月29日獲悉補習班疑似發生學生間衝突並導致吞食異物後，已依程序完成校安及社政通報，並與家防中心於1月31日主動請家長提出霸凌申請及向警局提出司法告訴。目前學校已組成霸凌調查小組啟動調查及調和程序。

    教育局召開記者會還原通報過程指出，本案係由學校導師於1月29日上午接獲疑似被行為人家長訊息，惟當下訊息僅有「老師寒假打擾了、因為學生在補習班遇上一些事情、目前有先跟警察局備案處理」之文字，導師隨即回訊並嘗試聯繫家長，但未獲家長即時回應。導師覺察有異，即主動於29日下午致電補習班教學人員，才從補習班老師口中得知有學生吞食磁鐵事件，並告知學務主任。校方獲悉屬校外生生衝突事件後，於30日完成校安及社政通報，通報時間符合24小時期限之規定。

    30日派員至補習班進行稽查，查獲7名國小生在二樓午休屬安親範疇，明顯有「違規經營課後照顧」，裁處負責人6萬至30萬元。另發現補習班並未於管理系統中申報該師名冊，屬「違規聘任教職人員」，對補習班裁處5萬至25萬元罰鍰。針對該補習班業者或教學人員，未在24小時內主動通報學生有吞食磁鐵情事，將會移請社會局依規定裁處6000至6萬元不等之罰鍰。

    相關新聞請見︰

    南市小一生被逼吞磁鐵 半夜驚醒「會不會卡在肚子不出來」

    安南區某補習班傳出疑似生對生霸凌事件，6歲童被逼吞下磁鐵。（南市教育局提供）

    安南區某補習班傳出疑似生對生霸凌事件，6歲童被逼吞下磁鐵。（南市教育局提供）

    安南區某補習班違規經營課後照顧服務。（南市教育局提供）

    安南區某補習班違規經營課後照顧服務。（南市教育局提供）

    該補習班未經核准聘僱教職員工。（南市教育局提供）

    該補習班未經核准聘僱教職員工。（南市教育局提供）

    該補習班未於24小時內主動通報兒少遭受其他傷害。（南市教育局提供）

    該補習班未於24小時內主動通報兒少遭受其他傷害。（南市教育局提供）

