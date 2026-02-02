「蘋果臉」棲地新發現 林邊溪發現最南草鴞群落

研究團隊透過透過4G自動相機即時遠端監測。（林保署提供）

草鴞是台灣唯一在草叢築巢的貓頭鷹，不過因為棲地遭人為開發及破碎化，已屬瀕危保育類動物。不過，近期傳來好消息，農業部林業及自然保育署委託國立屏東科技大學野生動物保育研究所進行研究計畫，在林邊溪流域發現新的族群聚落，是全台灣最南端的珍貴紀錄。

在冬季枯黃的草生地上，身披淺棕色絨毛的草鴞幼鳥完美融入地景，若非親鳥從草叢中再「飛上枝頭」現身，這神祕身影終於被察覺，屏科大野保所助理教授洪孝宇受委託進行林保署草鴞保育工作，長期追蹤草鴞族群動態，近期就林邊溪流域觀測到1隻身上還有黃褐羽色的草鴞亞成雌鳥，在草生地築巢並成功繁殖育雛。

「生命力的強盛令人感動！」，洪孝宇說，初到此地時，認為並非草鴞很好的築巢地點，但因為附近的訪談有耆老表示曾有草鴞出沒的印象，後來架設棲架及自動相機後，竟然是真的發現有亞成鳥飛上棲架，後續尋找，果然在附近發現巢穴，是目前已知台灣最南端的繁殖觀測案例。

洪孝宇指出，草鴞雖然是在陸地上產卵，大多會在柔軟的「白茅」築巢，不過，這類地形通常不易被人發現，他們費了九牛二虎之力才找到巢，當時發現有4顆蛋，但因為白茅數量少，旁邊又是大量的外來種香澤蘭群生地，疑似生存環境不佳，最後僅剩2隻幼雛，但這仍突顯草鴞在棲地選擇與生命週期上的強大適應力。

林保署屏東分署指出，草鴞有「猴面鷹」、「蘋果臉」的稱號，過去繁殖紀錄多集中在高屏溪流域，但這次不僅是南及林邊溪，巢位更非典型優勢草地，親鳥巧妙利用零星的白茅草構築成新生命搖籃，研究團隊為記錄難得繁殖過程，架設4G自動相機進行遠端監測，完整記錄幼鳥成長的珍貴影像，並在幼鳥滿月之際，進行型質測量、健康檢查與上腳環作業，如同幼鳥核發「身分證」，研究團隊將持續追蹤離巢後的生存狀況，進一步掌握族群動態。

林保署強調，4年前便開始嘗試進行白茅草地營造試驗，今年將在屏北以外地區進行，為草鴞創造更多繁殖棲地；且因草鴞生存高度依賴淺山與農耕環境，屏東分署亦將推動擴大「瀕危物種生態服務給付計畫」範圍，將新埤、枋寮等納入守護版圖，農友若能在農作期間落實不使用除草劑、毒鼠藥，並確保不餵養遊蕩犬貓，每公頃每年最高可領取2萬元獎勵金。

研究團隊記錄草鴞幼鳥影像。（林保署提供）

研究團隊記錄草鴞幼鳥的身體數據。（林保署提供）

