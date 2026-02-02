為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    畫面曝光！嘉義超夯石猴手指被拉斷 「纏白繃帶」繼續打鼓

    2026/02/02 18:32 記者王善嬿／嘉義報導
    紅瓦里「嘉油鐵馬道」入口處石猴雕塑，2年內雙手先後斷裂受傷，經修復宛如包著繃帶。（記者王善嬿攝）

    紅瓦里「嘉油鐵馬道」入口處石猴雕塑，2年內雙手先後斷裂受傷，經修復宛如包著繃帶。（記者王善嬿攝）

    嘉義市石猴雕刻由來已久，市區隨處可見石猴雕塑作品，其中「嘉油鐵馬道」重慶一街路「擊樂迷猴」石猴雕塑，很受在地孩童、學生族群喜愛。然而近2年因石猴風化，加上民眾為求姿勢好看，常拉著石猴雙手拍照，導致石猴左、右手接連斷裂「受傷」，由里內學生、紅瓦里長蔡旻岳先後用膠帶與塑鋼黏土修復，將設立告示牌提醒民眾互動時「溫柔一點」。

    蔡旻岳說，石猴設於「嘉油鐵馬道」重慶一街路口，是嘉市文化局2018年「大型石猴創作展」展出作品，由石猴雕塑藝術家現地以猴子結合管樂主題創作，完成後放置於紅瓦里、大溪里、太平里、興村里、仁義里、保福里等6處供人欣賞。

    蔡旻岳說，石猴作品名為「擊樂迷猴」，猴子手持鼓棒歡樂打擊樣貌栩栩如生，放學時或假日，常見學生族群在石猴旁玩耍，到此運動民眾也常與石猴互動拍照，2月1日接獲里民通報「石猴的手斷掉了」，到場一看，猴子右手「斷指」散落底座旁，他趕緊用塑鋼黏土將石猴斷指接回。

    蔡旻岳說，這不是石猴手指第一次受傷，2024年有國中生靠著拍照，不料石猴左手因風化斷裂，國中生還自發性找來膠帶，將石猴手指黏回去修復，如今石猴雙手留下白色修復痕跡，宛如包繃帶，成為石猴特色。

    蔡旻岳將照片上傳臉書分享，有網友建議不要縱容破壞公物的人，然而蔡旻岳認為，從學生協助黏膠帶修復、斷指還留在現場，可見民眾是欣賞、與公共藝術作品互動時不慎斷裂；考量石猴雙手都受傷，將設置告示牌提醒民眾拍照時不要太粗魯，如果發現斷掉，可向里長報修。

    石猴呈現歡樂打擊模樣，吸引不少遊客、學生與石猴互動合照。（記者王善嬿攝）

    石猴呈現歡樂打擊模樣，吸引不少遊客、學生與石猴互動合照。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播