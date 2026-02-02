畫面曝光！嘉義超夯石猴手指被拉斷 「纏白繃帶」繼續打鼓

紅瓦里「嘉油鐵馬道」入口處石猴雕塑，2年內雙手先後斷裂受傷，經修復宛如包著繃帶。（記者王善嬿攝）

嘉義市石猴雕刻由來已久，市區隨處可見石猴雕塑作品，其中「嘉油鐵馬道」重慶一街路「擊樂迷猴」石猴雕塑，很受在地孩童、學生族群喜愛。然而近2年因石猴風化，加上民眾為求姿勢好看，常拉著石猴雙手拍照，導致石猴左、右手接連斷裂「受傷」，由里內學生、紅瓦里長蔡旻岳先後用膠帶與塑鋼黏土修復，將設立告示牌提醒民眾互動時「溫柔一點」。

蔡旻岳說，石猴設於「嘉油鐵馬道」重慶一街路口，是嘉市文化局2018年「大型石猴創作展」展出作品，由石猴雕塑藝術家現地以猴子結合管樂主題創作，完成後放置於紅瓦里、大溪里、太平里、興村里、仁義里、保福里等6處供人欣賞。

請繼續往下閱讀...

蔡旻岳說，石猴作品名為「擊樂迷猴」，猴子手持鼓棒歡樂打擊樣貌栩栩如生，放學時或假日，常見學生族群在石猴旁玩耍，到此運動民眾也常與石猴互動拍照，2月1日接獲里民通報「石猴的手斷掉了」，到場一看，猴子右手「斷指」散落底座旁，他趕緊用塑鋼黏土將石猴斷指接回。

蔡旻岳說，這不是石猴手指第一次受傷，2024年有國中生靠著拍照，不料石猴左手因風化斷裂，國中生還自發性找來膠帶，將石猴手指黏回去修復，如今石猴雙手留下白色修復痕跡，宛如包繃帶，成為石猴特色。

蔡旻岳將照片上傳臉書分享，有網友建議不要縱容破壞公物的人，然而蔡旻岳認為，從學生協助黏膠帶修復、斷指還留在現場，可見民眾是欣賞、與公共藝術作品互動時不慎斷裂；考量石猴雙手都受傷，將設置告示牌提醒民眾拍照時不要太粗魯，如果發現斷掉，可向里長報修。

石猴呈現歡樂打擊模樣，吸引不少遊客、學生與石猴互動合照。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法