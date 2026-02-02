為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄再次全城應援！輕軌、公車、輪船、路燈都有「超人力霸王」

    2026/02/02 18:07 記者王榮祥／高雄報導
    民眾搭高雄公車也可見到「超人力霸王」。（觀光局提供）

    民眾搭高雄公車也可見到「超人力霸王」。（觀光局提供）

    高雄冬日遊樂園今年邀請60週年的日本知名英雄IP「超人力霸王」降臨港都，除大型裝置、夜間燈光秀、角色見面會外，觀光局還讓力霸王登上輕軌、公車、輪船，加上遍布市區的路燈旗，堪稱另類全城應援。

    冬日遊樂園將於2/7至3/1盛大登場，主場域愛河灣規劃大型主題裝置、夜間燈光秀及角色見面會等互動展演內容，今更以城市大眾運輸為載體，將輕軌、公車與輪船轉變為移動的地景藝術，載著超人力霸王在市區趴趴走，讓高雄化身充滿想像力與歡樂氛圍的園區。

    高市觀光局長高閔琳表示，即日起「超人力霸王三大主題交通運具」將全面現身高雄街頭與海面，邀請民眾跟著「光」的足跡穿梭港都。

    她說明，市府與高雄捷運、高市輪船公司及公車業者，共同推出「超人力霸王」主題輕軌、渡輪及公車，遊客可以搭乘專屬彩繪的輕軌列車、50號五福幹線公車及雄棧1號渡輪穿梭市區，串聯愛河灣、高雄港及多處觀光熱點，方便民眾輕鬆抵達活動場域。

    除交通運具，市府也將主題視覺延伸至城市空間，在重要道路與觀光節點設置路燈旗，多處公車候車亭也看得到超人力霸王的身影，營造濃厚活動氛圍。

    市府誠摯邀請全國民眾冬日來高雄，與超人力霸王一起熱血出發，感受港都獨有的觀光魅力，透過交通、觀光與文化內容的整合，讓旅遊動線更便利、活動體驗更完整，活動現場停車位有限，歡迎利用大眾運輸，詳情請上高雄旅遊網（ https://www.khh.travel/ ）官網、臉書及IG查詢。

    高雄輕軌「超人力霸王專車」近來在市區趴趴走。（觀光局提供）

    高雄輕軌「超人力霸王專車」近來在市區趴趴走。（觀光局提供）

    旗津渡輪的「超人力霸王」塗裝。（觀光局提供）

    旗津渡輪的「超人力霸王」塗裝。（觀光局提供）

