為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    福智文教基金會辦教師生命成長營 聚焦情緒韌性

    2026/02/02 17:29 記者林曉雲／台北報導
    福智文教基金會辦教師生命成長營，聚焦情緒韌性。（福智文教基金會提供）

    福智文教基金會辦教師生命成長營，聚焦情緒韌性。（福智文教基金會提供）

    面對日益複雜的校園人際關係，教師的心理韌性成為影響教育品質的關鍵。福智文教基金會近日在國立屏東大學舉辦第34屆「教師生命成長營」，吸引近 600 位全國大專校院及中小學教職員參與，透過戲劇、座談、桌遊等多元學習課程，回應教育現場的困境，往打造幸福校園方向前進。

    曾任教於中央大學的潘明蓉與華僑高中老師林羿汝，分享運用「觀功念恩」改善夫妻、親子關係的生命歷程，用一雙發現美的眼睛，看見別人的優點，感念他人的幫助，是在困難、麻煩、苦難與痛苦之中，發現希望的方法，成為幸福的主人。

    此外，「自我覺察」與「情緒探索」是營隊中協助老師培養情緒韌性的途徑，當教師具備敏銳的覺察，便能理解學生行為背後的動機，減少管教的衝突，成為學生成長的陪伴者。在「幸福探索站」課程中，以桌遊方式引導學員更認識自己、穩定情緒，提升理解與引導學生的能力；「教育心方向」課程透過覺知體驗，引導學員覺察當下的每一個片刻，在變動快速、岔路密布的世界中，培養一份不被外境動搖的「終極清醒」。

    福智文教基金會表示，營隊呼應永續發展議題，以慈心有機農業發展基金會投入台灣水雉鳥保育的歷程為案例，邀請慈心基金會股長孫久惠分享輔導綠寶田農場林丙火轉作友善耕種、推動「綠色保育標章」的奮鬥歷程，讓農業與生態交會，呈現永續經營的希望。

    一群身穿黃背心的義工，則以溫暖的笑容與服務他人的精神，讓基金會今年再度榮獲教育部「社會教育貢獻獎」肯定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播