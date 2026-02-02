福智文教基金會辦教師生命成長營，聚焦情緒韌性。（福智文教基金會提供）

面對日益複雜的校園人際關係，教師的心理韌性成為影響教育品質的關鍵。福智文教基金會近日在國立屏東大學舉辦第34屆「教師生命成長營」，吸引近 600 位全國大專校院及中小學教職員參與，透過戲劇、座談、桌遊等多元學習課程，回應教育現場的困境，往打造幸福校園方向前進。

曾任教於中央大學的潘明蓉與華僑高中老師林羿汝，分享運用「觀功念恩」改善夫妻、親子關係的生命歷程，用一雙發現美的眼睛，看見別人的優點，感念他人的幫助，是在困難、麻煩、苦難與痛苦之中，發現希望的方法，成為幸福的主人。

請繼續往下閱讀...

此外，「自我覺察」與「情緒探索」是營隊中協助老師培養情緒韌性的途徑，當教師具備敏銳的覺察，便能理解學生行為背後的動機，減少管教的衝突，成為學生成長的陪伴者。在「幸福探索站」課程中，以桌遊方式引導學員更認識自己、穩定情緒，提升理解與引導學生的能力；「教育心方向」課程透過覺知體驗，引導學員覺察當下的每一個片刻，在變動快速、岔路密布的世界中，培養一份不被外境動搖的「終極清醒」。

福智文教基金會表示，營隊呼應永續發展議題，以慈心有機農業發展基金會投入台灣水雉鳥保育的歷程為案例，邀請慈心基金會股長孫久惠分享輔導綠寶田農場林丙火轉作友善耕種、推動「綠色保育標章」的奮鬥歷程，讓農業與生態交會，呈現永續經營的希望。

一群身穿黃背心的義工，則以溫暖的笑容與服務他人的精神，讓基金會今年再度榮獲教育部「社會教育貢獻獎」肯定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法