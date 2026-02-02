為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃機飯店火警演練 雲梯車出動救人

    2026/02/02 17:50 記者余瑞仁／桃園報導
    消防員人動員雲梯車進行飯店火災搶救、人員疏散演練。（大園分隊提供）

    消防員人動員雲梯車進行飯店火災搶救、人員疏散演練。（大園分隊提供）

    桃園市大園消防分隊於桃園機場假日飯店進行火警搶救實兵演練。（大園分隊提供）

    桃園市大園消防分隊於桃園機場假日飯店進行火警搶救實兵演練。（大園分隊提供）

    桃園市大園區位處桃園機場國門，為保障國內外旅客住宿安全，桃園市消防局第三大隊大園分隊今（2）日於桃園機場假日酒店，針對旅宿業人員流動性高、住宿旅客對環境不熟悉、語言溝通障礙等特性，進行火警實兵搶救演練，加強企業自衛消防編組與消防單位整體應變能力。

    大園消防分隊指出，旅宿業火災風險主要包含三項特性：一為「人員不特定且對環境陌生」，旅客多為短期停留、對逃生動線及防火設施不熟悉；二為「火煙易於擴散」，室內裝潢及管道空間若管理不當，恐使火勢快速蔓延；三為「避難引導需求高」，尤其機場周邊旅館常有外籍旅客入住，可能因語言不通、環境不熟，於災害發生時為更需特別關注的避難弱者。

    大園消防分隊演練情境為模擬飯店3樓機房發生火警，火煙擴大影響住宿區域，飯店立即啟動自衛消防編組，由員工執行通報、廣播引導旅客避難，並操作室內消防栓進行初期滅火，以爭取關鍵應變時間。

    消防隊接獲報案到場後，依場所特性，結合建築物既有防火區劃、自動滅火設備及室內消防栓進行火勢控制，並派遣搜救人員逐層逐戶清查，確保旅客皆已安全疏散。演練過程中特別檢視防火門、安全梯等防火避難設施安全性與暢通，確保逃生動線順暢；演練同時著重資訊管理，要求業者即時提供住房名冊，協助消防人員進行人員清點與確認，落實二次搜索，確保包含外籍旅客在內的所有住宿人員均能安全避難。

    大園分隊長吳興黌表示，透過演練可檢驗旅宿業自衛消防編組與消防單位的協同應變能力，未來將持續輔導轄內旅宿場所強化防火管理與初期應變作為，守護往來國門的國內外旅客與民眾生命財產安全。

    大園消防分隊於桃園機場假日飯店實兵演練火警搶救、傷患處置。（大園分隊提供）

    大園消防分隊於桃園機場假日飯店實兵演練火警搶救、傷患處置。（大園分隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播