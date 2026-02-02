桃機飯店火警演練 雲梯車出動救人

消防員人動員雲梯車進行飯店火災搶救、人員疏散演練。（大園分隊提供）

桃園市大園消防分隊於桃園機場假日飯店進行火警搶救實兵演練。（大園分隊提供）

桃園市大園區位處桃園機場國門，為保障國內外旅客住宿安全，桃園市消防局第三大隊大園分隊今（2）日於桃園機場假日酒店，針對旅宿業人員流動性高、住宿旅客對環境不熟悉、語言溝通障礙等特性，進行火警實兵搶救演練，加強企業自衛消防編組與消防單位整體應變能力。

大園消防分隊指出，旅宿業火災風險主要包含三項特性：一為「人員不特定且對環境陌生」，旅客多為短期停留、對逃生動線及防火設施不熟悉；二為「火煙易於擴散」，室內裝潢及管道空間若管理不當，恐使火勢快速蔓延；三為「避難引導需求高」，尤其機場周邊旅館常有外籍旅客入住，可能因語言不通、環境不熟，於災害發生時為更需特別關注的避難弱者。

大園消防分隊演練情境為模擬飯店3樓機房發生火警，火煙擴大影響住宿區域，飯店立即啟動自衛消防編組，由員工執行通報、廣播引導旅客避難，並操作室內消防栓進行初期滅火，以爭取關鍵應變時間。

消防隊接獲報案到場後，依場所特性，結合建築物既有防火區劃、自動滅火設備及室內消防栓進行火勢控制，並派遣搜救人員逐層逐戶清查，確保旅客皆已安全疏散。演練過程中特別檢視防火門、安全梯等防火避難設施安全性與暢通，確保逃生動線順暢；演練同時著重資訊管理，要求業者即時提供住房名冊，協助消防人員進行人員清點與確認，落實二次搜索，確保包含外籍旅客在內的所有住宿人員均能安全避難。

大園分隊長吳興黌表示，透過演練可檢驗旅宿業自衛消防編組與消防單位的協同應變能力，未來將持續輔導轄內旅宿場所強化防火管理與初期應變作為，守護往來國門的國內外旅客與民眾生命財產安全。

大園消防分隊於桃園機場假日飯店實兵演練火警搶救、傷患處置。（大園分隊提供）

