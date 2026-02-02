鄰居春聯「滿是化學符號」 神人翻譯解答引百萬人朝聖

有化學神人的春聯是化學符號及化學式。（擷取自kin_niu_a/Threads）

農曆新年即將到來，家家戶戶都會貼上新的春聯，不過有網友發現，住她對面的鄰居門上貼的春聯滿是化學符號，橫批更是一串化學式，讓網友好奇上網求解，「有化學大神可以解釋我鄰居的春聯嗎？」貼文也釣出神人解答。

一名網友Threads發文表示，她鄰居新貼的春聯上下聯都寫滿了化學符號，橫批更是一串化學式，讓她笑說「有化學大神可以解釋我鄰居的春聯是什麼意思嗎？本人理化很差，看了兩天百思不得其解」。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，有化學神人留言解答，上聯寫著「Re（錸） Sg（「金喜」） Tc（鎝） Au（金） As（砷） Sc（砊） Ti（鈦）」，指「來喜得金身康泰」，而下聯的「Ag（銀） Zn（鋅） Na（鈉） F（氟） Ga（鎵） Hf（鉿） Mg（鎂）」，是指「迎新納福家和美」。至於橫批，是有機化學結構式，左側為F（氟）與Cl（氯），右側為CHO（醛基），而醛基出現兩次代表「雙醛」，合起來就是「福祿雙全」。

謎題被解開後，網友紛紛笑說，「福神財神表示看不懂，算了換下一家好了」、「我以為是什麼咒語」、「鄰居好有創意，看到化學已昏」、「含金量超高的春聯」、「財神：現在進別人家也要考我元素週期表嗎」、「神仙來了都要解題好久」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法