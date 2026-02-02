雲林男走私中國禽流感疫苗可打50萬隻！動防所：百害無一利

劉男涉嫌將走私疫苗裝在清潔劑外瓶混充過關。（彰化查緝隊提供）

在雲林縣麥寮鄉養鴨的劉姓男子，被海巡署查獲走私中國的禽流感疫苗共1886瓶來台，販賣給飼養家禽的養殖業者。彰化查緝隊初估，這些疫苗每瓶賣800至1200元，粗估共可為至少50萬隻家禽施打；彰化縣動物防疫所長董孟治對此警告，來源不明的疫苗施打在家禽上可說是「有百害而無一利」，不但沒有效果，還會帶來其他病原，造成家禽甚至人體更大危害。

海巡署彰化查緝隊發現，劉男涉嫌多次從中國走私禽流感疫苗，卻以地板清潔劑名義來台時蒙混過關，直到去年7月被查獲前，賣出多少瓶的疫苗給下游家禽飼養業者還要釐清；依每瓶賣800至1200元不等金額，最高可獲利200多萬元，堪稱暴利。

彰化縣動物防疫所長董孟治指出，台灣目前沒有合法的禽流感疫苗，不能施打也不能製造或販賣，只要有施打、製造或販賣疫苗就是違法，因此只要養殖業者之間有在施打疫苗，就是走私疫苗。

董孟治警告說，中國的禽流感疫苗來源不明，且很可能充斥著各種未知的病毒，一旦來源不明的疫苗施打在家禽上，可說是「有百害而無一利」，不但沒有效果，還會帶來其他病原，造成家禽更大危害，因此養殖業者應該要避免購買。

嫌犯將走私疫苗放置於冰箱保存。（彰化查緝隊提供）

