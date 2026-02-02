為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    樹林、新店焚化廠實施「空品維護區」管制 高污染車輛闖入最高罰6萬

    2026/02/02 16:49 記者黃政嘉／新北報導
    新北市環保局公告劃設「樹林垃圾焚化廠空氣品質維護區」，高汙染車輛進入將受罰。（圖由新北市環保局提供）

    新北市環保局公告劃設「樹林及新店垃圾焚化廠空氣品質維護區」2月1日起已正式上路，環保局說明，此次納入焚化廠區及其出入口道路實施全時段智慧監控，管制未完成排煙檢測的柴油車，以及未完成排氣定檢機車禁止進入，違者依《空氣污染防制法》規定，最高可處6萬元罰鍰，並令其限期改善，以加強移動污染源管理。

    環保局表示，垃圾清運車輛與民眾日常生活息息相關，焚化廠周邊柴油車輛進出頻繁，若車輛老舊排放黑煙，將影響空氣品質，新北市自2019年起，已針對八里、樹林、新店3座焚化廠實施清運車輛「門禁管制」，有成功促使老舊柴油車報廢案例，以報廢1台3期的老舊柴油車，估算PM2.5（空氣污染細懸浮微粒）年削減量約41公斤、Nox（氮氧化物）年削減量約765公斤。

    環保局指出，現正式將樹林及新店垃圾焚化廠劃設為「空氣品質維護區」，可有效促使進出廠區業者落實車輛保養與排煙檢測，加速淘汰高污染老舊車輛，採源頭管理擴大污染防制成效。

    環保局說明，出廠滿5年且未取得稽查日前1年內排煙檢驗合格紀錄的柴油大客（貨）車，以及出廠5年以上未完成當年度排氣定期檢驗的燃油機車，如進入空品維護區範圍，將依《空氣污染防制法》規定，最高可處6萬元罰鍰，並得令其限期改善，若未改善者，可按次連續處罰。

    環保局表示，空品維護區採全時段管制，惟已取得有效期限內自主管理標章，或出廠5年內的柴油大客（貨）車、當年度完成定檢的燃油機車、以及執行救援、消防、救護、警備、軍用等經核准車輛，可依規定不受管制，以兼顧空氣品質改善與實務運作需求。

    樹林焚化廠管制範圍。（圖由新北市環保局提供）

    新北市環保局公告劃設「新店垃圾焚化廠空氣品質維護區」，高汙染車輛進入將受罰。（圖由新北市環保局提供）

    新店焚化廠管制範圍。（圖由新北市環保局提供）

    圖
    圖
