教育部導入AI強化英語口說評分 提升學生表達力

教育部優化「英語自主檢測系統」，導入AI技術強化口說測驗評分機制。（教育部提供）

為強化學生英語口說能力、落實2030雙語政策，教育部優化「英語自主檢測系統」，導入AI技術強化口說測驗評分機制，不僅可即時分析學生的發音表現，也能深入評估回答內容，協助學生在真實溝通情境中提升英語表達能力。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，英檢系統提供國小至大專學生免費使用，涵蓋聽、說、讀、寫四大面向，近期口說測驗新增「回答問題」、「依資訊應答」及「看圖敘述」等開放式題型，貼近實際生活與國際測驗情境。系統透過AI即時評分，可同時檢測發音準確度、流暢度與韻律性，並進一步分析學生在單字使用量、文法句型正確性與多樣性，以及內容是否切合題意等多元指標。

請繼續往下閱讀...

蔡宜靜表示，在完成測驗後，系統將立即提供個人化診斷結果與學習建議，並連結至「英語練功坊」專區，整合字彙、閱讀、聽力、口說與寫作等學習資源，協助學生依回饋持續練習，也便利教師與家長掌握學習狀況、提供適切支持。

以彰化縣伸港國中為例，學生透過英檢系統口說測驗，得以跳脫課本框架，實際練習開口說英語，並清楚了解自身發音與表達內容的優缺點；教師亦引導學生搭配學習資源反覆練習，逐步累積詞彙與句型。而基隆市成功國中則運用測驗結果進行學習診斷，結合AI互動練習，形成「測驗—回饋—精進」的學習循環，提升學生學習動機。

此外，桃園市壽山高中指出，新增題型與全民英檢及多益口說測驗形式相近，更能檢測學生實際口說能力；學生完成測驗後，可下載完整評量與回饋報告，作為精進口說表達的重要依據。

蔡宜靜表示，未來將持續運用AI技術優化英檢系統，鼓勵學生透過教育雲帳號自主檢測英語能力，讓數位科技成為培養英語溝通力的關鍵助力。

教育部優化「英語自主檢測系統」，導入AI技術強化口說測驗評分機制。（教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法