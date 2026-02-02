澎湖白沙、望安、七美爭發現金 白沙再發千元「春節兒童禮金」

白沙鄉公所即日起，發放「春節兒童禮金」，0-12歲每人可領1000元。（白沙鄉公所提供）

澎湖縣白沙鄉率先普發現金10000元後，各鄉紛紛跟進，望安鄉15000元、七美鄉10000元，湖西鄉計畫發放5000元、西嶼鄉則「常態性」編列老人年金每次加碼2000元、國小每學期3000元、國中每學期5000元，白沙鄉也再度發放「春節兒童禮金」。

今年澎湖縣普發現金率先開出第一槍的白沙鄉公所，今（2）日再度以【鄉長爺爺發紅包】，白沙鄉0~12歲春節兒童禮金，即日起開始發放囉！白沙鄉公所為照顧及關懷鄉內0至12歲兒童，特定於農曆春節前發放「春節兒童禮金」，鄉長宋萬富祝福所有的兒童們新年快樂，幸福健康、平安長大！

發放資格：凡設籍白沙鄉0至12歲（含12歲以上未滿13歲）兒童，即2013年1月2日以後出生，且已於2026年1月1日前完成戶籍登記，每名兒童發放新臺幣1000元。領取方式：由兒童父、母或親屬至村辦公處領取，請攜帶代領人印章、身分證及兒童身分證明（健保卡、身分證或戶口名簿）。

目前已確定望安、七美2鄉跟進普發現金，湖西鄉則研議普發5000元，西嶼鄉則常態性編列老人年金每次加碼2000元，1年3次共增發6000元、國小1年6000元、國中1年10000元；至於人口最多的馬公市如果跟進，約需要6億多元，在財政困難下空恐無法實施。

湖西鄉公所研議每人普發5000元，鄉長陳振中（中）將與代表會主席陳紘諒（右）進行協商。（記者劉禹慶攝）

