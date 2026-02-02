為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖白沙、望安、七美爭發現金 白沙再發千元「春節兒童禮金」

    2026/02/02 16:36 記者劉禹慶／澎湖報導
    白沙鄉公所即日起，發放「春節兒童禮金」，0-12歲每人可領1000元。（白沙鄉公所提供）

    白沙鄉公所即日起，發放「春節兒童禮金」，0-12歲每人可領1000元。（白沙鄉公所提供）

    澎湖縣白沙鄉率先普發現金10000元後，各鄉紛紛跟進，望安鄉15000元、七美鄉10000元，湖西鄉計畫發放5000元、西嶼鄉則「常態性」編列老人年金每次加碼2000元、國小每學期3000元、國中每學期5000元，白沙鄉也再度發放「春節兒童禮金」。

    今年澎湖縣普發現金率先開出第一槍的白沙鄉公所，今（2）日再度以【鄉長爺爺發紅包】，白沙鄉0~12歲春節兒童禮金，即日起開始發放囉！白沙鄉公所為照顧及關懷鄉內0至12歲兒童，特定於農曆春節前發放「春節兒童禮金」，鄉長宋萬富祝福所有的兒童們新年快樂，幸福健康、平安長大！

    發放資格：凡設籍白沙鄉0至12歲（含12歲以上未滿13歲）兒童，即2013年1月2日以後出生，且已於2026年1月1日前完成戶籍登記，每名兒童發放新臺幣1000元。領取方式：由兒童父、母或親屬至村辦公處領取，請攜帶代領人印章、身分證及兒童身分證明（健保卡、身分證或戶口名簿）。

    目前已確定望安、七美2鄉跟進普發現金，湖西鄉則研議普發5000元，西嶼鄉則常態性編列老人年金每次加碼2000元，1年3次共增發6000元、國小1年6000元、國中1年10000元；至於人口最多的馬公市如果跟進，約需要6億多元，在財政困難下空恐無法實施。

    湖西鄉公所研議每人普發5000元，鄉長陳振中（中）將與代表會主席陳紘諒（右）進行協商。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉公所研議每人普發5000元，鄉長陳振中（中）將與代表會主席陳紘諒（右）進行協商。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播