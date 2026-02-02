台中幸福巴士假日無償協助 接送在地自由國小棒球隊移地訓練

市府推動自達線幸福巴士，滿足偏鄉地區民眾移動需求。（市府提供）

台中市第2條「自達線」幸福巴士去年4月試營運，由和平區雙崎社區發展協會來營運，平時除執行幸福巴士營運任務外，假日更以無償方式協助在地自由國小棒球隊移地訓練接送任務，以具體行動回饋地方需求，讓運輸服務暖心延伸。

市府交通局長葉昭甫表示，考量和平區大安溪沿線自由里及達觀里居民的交通需求，交通局輔導雙崎社區發展協會取得市區客運營業執照，深入服務桃山、達觀、香川、竹林、烏石坑、雙崎、三叉坑等各大部落，並串聯東勢及卓蘭市區等鄰近生活圈，提供在地民眾就醫、就學、採買的交通需求。

交通局表示，雙崎社區發展協會在餘裕服務量能外回饋地方鄉里，以無償方式出動駕駛及車輛協助在地國小棒球隊小球員比賽及訓練的交通服務。去年12月至東勢及神岡移地訓練，今年1月3日遠征市區嶺東比賽，幸福巴士補足偏鄉公共運輸服務最後一哩路，還擴大整合就學、長照等交通需求。

交通局表示， 自達幸福巴士今年1月起路線營運範圍延伸至和平區衛生所，便利大安溪沿線居民往來和平區行政中心，去年4月開始試營運，統計至12月底已行駛1631班次，服務3059人次，成效良好，展現偏鄉交通最接地氣的溫度指標。

交通局表示，和平區達觀里及自由里在地鄉親搭乘自達幸福巴士，持電子票證刷卡不收費，可透過手機下載安裝「自達幸福巴士」APP預約乘車，或撥打預約專線04-25912084，由雙崎社區發展協會客服人員服務。同時提醒民眾，自達幸福巴士採全預約方式提供載客規劃，務必於搭乘前1日完成預約。

