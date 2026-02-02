為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    畫馬迎馬年 台南新市社內社區徵得逾百件作品

    2026/02/02 16:17 記者劉婉君／台南報導
    台南新市社內社區馬年畫馬，徵得逾百件作品，反應熱烈。（記者劉婉君攝）

    台南市新市區社內社區每年農曆年節前夕，都會舉辦畫生肖畫活動，迄今已11年，從社區長輩參加到擴及各界喜愛繪畫的民眾，今年共徵得逾百件的馬年主題作品，作品除了在社區活動中心展出，也在新市火車站走廊呈現。

    社內社區的生肖畫作活動，以輕鋼架的矽酸鈣天花板及壓克力原料進行創作，參加者發揮創意，完成各式各樣的馬年主題，除了「馬到成功」、「馬上有錢」等充滿年節氛圍的作品，還有河馬，相當多元。

    社內里長魏千富表示，舉辦生肖畫活動的靈感，源自於台文班初設立時，老師教導12生肖，從猴年開始，今年已是第11個年頭舉辦，也是首度以比賽方式。一開始原本只有里內的長輩參與，因考量「高手在民間」，決定開放非社區民眾參加，且不限年齡，此次有台南市區的民眾、也有閤家一同作畫，反應相當熱烈。

    在社區活動中心可以看到歷年活動的成果，後續馬年作品也將在新市火車站呈現。魏千富說，明年羊年將是生肖畫的第12年，未來會改以24節氣主題銜接。

    社區活動中心可看到歷年的生肖畫作品。（記者劉婉君攝）

