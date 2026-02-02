中國污染物隨冷氣團南下 環境部預估傍晚移入影響台灣空品

中國目前出現霾害，污染物預計傍晚時分隨冷氣團移入台灣影響空氣品質。（翻攝自空氣品質監測網）

隨中國山東到上海一帶昨出現明顯霾害，環境部今（2）日表示，境外污染物將隨大陸冷氣團南下，並於今天傍晚移入影響我國空氣品質，短時間污染濃度偏高，空氣品質多為普通到橘色等級，中部以北區域明午後可能趨緩，南部地區的橘色提醒則會持續到本週五。

根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，環境部表示，中國上海至山東一帶昨PM2.5小時濃度每立方公尺約70到180微克，並且持續累積污染物，隨大陸冷氣團南下，境外污染物預計傍晚起移入，北部地區PM2.5小時濃度可能達每立方公尺30到50微克。

請繼續往下閱讀...

環境部表示，這次境外污染物的污染濃度偏高，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，東北風將會讓污染物往南移動，預計明日午後中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區則因位處下風處且風速弱，加上中午以前垂直擴散條件不佳，導致境外及本地污染物易持續累積等，預估橘色提醒等級將持續至2月6日，待7日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉至普通等級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法