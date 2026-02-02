嘉市攜手三金店家 消費滿百送Q版馬年春聯

嘉市衛生局長廖育瑋（左二）、食品藥物管理科科長陳怡靜（右一），與三金店家業者奮起福米餅陳岱聲（右二）、真北平餐廳主任黃曜維（左一）展示贈送的Q版春聯。（記者王善嬿攝）

嘉市普發現金6000元推動振興經濟，嘉義市衛生局攜手獲得金質獎等三金獎業者，舉辦「食安三金迎新春，消費滿百送春聯」活動，今天起到三金店家消費滿100元以上，可獲得Q版馬年吉祥「方斗春聯」1套，送完為止。

市衛生局長廖育瑋表示，春節家家戶戶團聚、採買與外食頻繁，衛生局「食安三金獎」以「餐飲衛生分級評核」為核心制度，自2020年首創全國餐飲業「金質獎」，2021年擴大推動烘焙業「金（麥方ㄆㄤˋ）獎」，隔年延伸推動飲冰品業「金搖獎」，透過輔導、評核、抽驗三重把關機制，建構具指標性食品安全管理制度。

廖育瑋說，此次配合市府發放振興經濟金，推出到三金店家消費滿百送春聯活動，春聯1套4張，特別請設計師設計的Q版馬年圖案，象徵馬年吉祥寓意，鼓勵民眾春節優先選擇認明食安三金獎標章購買。

此外，市府串聯130家以上業者，即日起至3月31日推出「店家加值優惠串聯活動」，市民持普發現金專屬紅包袋至合作店家消費，即可享專屬折扣與滿額優惠，獲「金（麥方ㄆㄤˋ）獎」店家奮起福米餅業者陳岱聲今出席記者會表示，獲得「金（麥方ㄆㄤˋ）獎」是對業者的鼓勵與肯定，讓他們在食品安全方面愈做愈好，為響應市府活動，到店裡消費滿100元，除可兌換限量方斗春聯1套，民眾持普發現金專屬紅包袋來店消費，加碼贈送米餅霜淇淋1份，歡迎民眾到嘉市走春。

