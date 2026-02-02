為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園燈會2/25三大展區登場 「飛馬躍桃園」主燈高18米

    2026/02/02 15:59 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府觀旅局2日舉行桃園燈會地方說明會。（觀旅局提供）

    桃市府觀旅局2日舉行桃園燈會地方說明會。（觀旅局提供）

    桃園市政府觀旅局今（2）日舉行桃園燈會地方說明會，今年燈會從2月25日至3月8日為期12天，並於虎頭山創新園區、南崁溪畔及三民運動公園3大展區登場，主燈樣式也提前曝光，由設計師劉治良操刀設計、高18米的「飛馬躍桃園」，桃市府觀光旅遊局表示，2月5日將舉辦桃園燈會主燈暨小提燈亮相記者會。

    議員凌濤出席說明會後，提前在臉書開箱桃園燈會，他指出，今年桃園航空飛馬與台灣社群本土原創IP dtto friends都來了，將是一場科技與藝術的光影盛會，桃市府規劃以「飛馬耀桃園」為題，要在新年之初，邀請民眾進入一個充滿想像力的未來世界，他也針對交通接駁、展區動線、親子空間、商業效益，向相關局處提出高度要求。

    凌濤指出，桃園燈會3大必逛展區，包括「未來光域」結合光影與科技，規劃AR祈福抽籤、互動光效等，用聲音與光影對話，「森韻流域」走進森霧劇場，在水霧與香氣繚繞之中，體驗廢棄木材轉化的藝術之美，以及「dtto friends樂園」，台灣社群原創IP dtto friends來到桃園，絕對是親子放電、打卡拍照的首選勝地。

    凌濤提到，dtto friends已是桃園熟悉的好朋友，去年曾在桃捷與大家一起探索沿線美食，今年將「分飾多角」要跟大家拜年，像是活潑的Dinu、呆萌的Hoya，還有神出鬼沒的Saugy，都將來到現場，以各種樣子與大家見面。

    今年桃園燈會主燈也曝光，由設計師劉治良操刀設計的「飛馬耀桃園」主燈，18米高的飛馬展開巨大雙翼，隨著音樂與霧氣旋轉升起，象徵桃園正式啟航，邁向國際。

