迪化街年貨大街稽查 今年改當場限改、按次處罰

年節將近，大批人潮前往迪化街採買年貨。台北市法務局消保官與環保局等市府單位今（2）日至年貨大街稽查。台北市消保官室主任林傳建表示，今年有別往年宣導與輔導形式，改為當場限改、再犯即罰形式處理，依台北市消費者保護自治條例規定處2萬元以上10萬元以下罰款，且得以按次處罰。林傳建也說，若發現任何不肖業者，也可以向消保官反映跟檢舉。

林傳建說明，由於往年曾遇過部分不肖攤商，在消保官宣導、輔導改善後，仍故態復萌，侵害消費者權益。因此今年稽查不會再給攤商第二次限改機會，巡檢過程中若發現有未標示、標示模糊不清或是秤重不準會直接開罰，盼杜絕「年貨刺客」。

林傳建補充，在永樂市場一樓服務台提供公秤，若消費者覺得有缺少份量狀況，可以將產品帶去服務台自行檢驗秤重，「我們會盡量走訪每個街區、攤商狀況，確保消費資訊充分與完整。」

