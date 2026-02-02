國科會重申研究回歸本質 不再以論文數量為唯一依據

國科會主委吳誠文表示，論文發表數量不該做為學者貢獻的唯一標準，但也尊重各大學自己的作法。（記者楊媛婷攝）

讓學者申請國科會計畫可有更多元的評量方式，國科會於去年10月起廢除計畫成果報告的量化成果彙整表，不再要求填寫發表論文篇數，而是讓學者可透過更多面向說明研究成果，包含取得專利等應用評估。

國科會主委吳誠文去年在大學校長會議時提及大學不應只以學者發表論文數量作為唯一評論標準，應有更多元的方式，但卻被部分人士誤解為國科會不鼓勵學者發表論文，吳誠文今天開記者會再度說明，表示為讓研究可以更貼近社會需求，該會近年持續調整研究計畫補助與審查機制，鼓勵計畫主持人重視研究原創性、成果擴散效應及其對學術社群與社會的實質貢獻，而非僅以論文發表篇數等量化指標作為主要評量依據，並在去年10月廢除研究計畫成果報告中的量化成果量表。

請繼續往下閱讀...

吳誠文表示，隨不再要求填寫發表論文篇數等值化項目，改由研究人員從多元面向說明研究成果貢獻，是希望可促進研究方向與目標優化，除重視學術品質與原創性外，亦涵蓋多元面向實質貢獻，包括促成領域內重大發現或突破、回應並解決實務問題、培育專業研究與技術人才、協助產業技術發展所產生具體效益，以及推動學術社群交流之相關作為。

吳誠文進一步說明，1958年在德州儀器服務的傑克．基爾比利用暑假成功研發積體電路，也因他成功研發，才有目前的IC進展，他對人類的貢獻就無法用論文數字來計算，因此國科會才會編列預算希望支持研究，也希望大學等學術研究單位，不要再依照論文發表數量來頒發獎金，強調若只是用論文數量看研究的貢獻，確實是丟臉，尤其全球頂尖的學研機構，也不會依照論文發表數量來頒發獎金，認為透過多元評價方式，才是尊重學術自由。

針對不少機構會以大學發表論文數量排名，吳誠文表示，這類排名其實是商業運作機制，好的大學不需要倚靠排名才是好的大學，認為要回歸本質，對外界的誤解他表示不會委屈，只是覺得部分批評的學者很奇怪，但也對所有批評概括承受，也尊重各大學作法。

針對近期學研界關切論文數量議題，國科會指出，論文發表仍是學術交流與知識傳播的重要方式，有助於研究成果的公開檢驗與學術累積，具有其不可取代的學術價值，強調科研成果形式多元，不同學門、研究階段及研究性質，均應有相應且合理的評量方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法