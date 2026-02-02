為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    第一台車為什麼不走？ 網崩潰熱議塞車源頭 內行人曝關鍵原因

    2026/02/02 16:47 即時新聞／綜合報導
    網友好奇為什麼會塞車，第一台車為什麼不走，釣出內行網友解答；示意圖。（資料照）

    年節將到，不少民眾選擇開車返鄉，但高速公路上即使沒有紅綠燈仍會塞車的現象始終讓人不解，一名網友提出從小到大的疑問「第一台車到底在幹嘛？」。對此，內行網友解答，其實在行進間只要某一輛車突然踩煞車，後方車輛便可能接連減速煞車，最終形成塞車。

    一名網友在Threads上發問，小時候到現在都還是很不解「為什麼會塞車，第一台車為什麼不走？」貼文一出，引來許多網友共鳴「真的！到現在還不知道為什麼」、「對！到一個地方突然就很順了，但還是會塞車，我也不知道為什麼」。

    對此，許多網友解答，除了交通事故外，最主要原因就是骨牌效應，「主要是因為人跟車的反應速度，第一台車看到狀況花兩秒減速，然後花兩秒起步離開，第二台看到第一台減速，花兩秒減速再花兩秒起步離開，以此類推疊加到自己就是停了好幾分鐘才前進一點再停幾分鐘」、「不一定是第一台的問題，可能中間有烏龜，加上每一台車的煞車時間不一樣，間距不一樣，依此類推車多的時候就會造成塞車」，不過，也有網友吐槽「因為他在享受當領頭羊的優越感」。

