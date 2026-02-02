醫學院管理不當、被逼提前請辭？中山大學：副校長完成階段性任務

中山大學副校長陳彥旭請辭，3月將歸建高醫大。（記者許麗娟攝）

中山大學副校長陳彥旭2022年8月自高雄醫學大學借調到中山大學，今（2）日傳出校長李志鵬以陳管理醫學院不當要求提前請辭，但中山大學否認，強調相關說法與實情不符，陳彥旭請辭是已完成階段性任務。

陳彥旭是高醫大醫學系及醫學研究所教授、感染科醫師，2019年起為中山大學醫學科技研究所合聘教授，2022年8月1日借調到中山大學出任後醫學系系主任，2024年7月升為副校長，原訂借調3年至2025年7月31日，2025年8月1日第二次借調。

據了解，學校借調1次3年，但都可以因應需要提早歸建，例如現高醫大學校長余明隆與陳彥旭同期借調中山，但余2024年7月即歸建回高醫大接任校長，僅借調2年。

因陳彥旭第二次借調僅半年即提出辭職，今傳出是因校長李志鵬以他管理醫學院不當，要求提前請辭，甚至1月中旬曾到陳彥旭副校長室甩門，質問何時要離開，才讓陳彥旭提前辭職。

對此，中山大學回應，不評論未經查證的情緒性描述，相關說法與實情不符。副校長陳彥旭自高雄醫學大學借調至中山大學，因相關階段性任務已完成，不再續辦借調，並將於3月1日歸建原校。並無7月歸建或提前請辭情事。

