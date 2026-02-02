為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    醫學院管理不當、被逼提前請辭？中山大學：副校長完成階段性任務

    2026/02/02 15:35 記者許麗娟／高雄報導
    中山大學副校長陳彥旭請辭，3月將歸建高醫大。（記者許麗娟攝）

    中山大學副校長陳彥旭請辭，3月將歸建高醫大。（記者許麗娟攝）

    中山大學副校長陳彥旭2022年8月自高雄醫學大學借調到中山大學，今（2）日傳出校長李志鵬以陳管理醫學院不當要求提前請辭，但中山大學否認，強調相關說法與實情不符，陳彥旭請辭是已完成階段性任務。

    陳彥旭是高醫大醫學系及醫學研究所教授、感染科醫師，2019年起為中山大學醫學科技研究所合聘教授，2022年8月1日借調到中山大學出任後醫學系系主任，2024年7月升為副校長，原訂借調3年至2025年7月31日，2025年8月1日第二次借調。

    據了解，學校借調1次3年，但都可以因應需要提早歸建，例如現高醫大學校長余明隆與陳彥旭同期借調中山，但余2024年7月即歸建回高醫大接任校長，僅借調2年。

    因陳彥旭第二次借調僅半年即提出辭職，今傳出是因校長李志鵬以他管理醫學院不當，要求提前請辭，甚至1月中旬曾到陳彥旭副校長室甩門，質問何時要離開，才讓陳彥旭提前辭職。

    對此，中山大學回應，不評論未經查證的情緒性描述，相關說法與實情不符。副校長陳彥旭自高雄醫學大學借調至中山大學，因相關階段性任務已完成，不再續辦借調，並將於3月1日歸建原校。並無7月歸建或提前請辭情事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播