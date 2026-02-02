白沙屯媽祖今年進香創新「三媽逗陣行」 維護東西里、南北庄信仰平衡

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖2026丙午年徒步南下雲林縣北港朝天宮進香期程今出爐，將於農曆2月26日深夜11點55分登轎後旋即出發，展開8天7夜的進香之旅。（資料照）

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖2026丙午年徒步南下雲林縣北港朝天宮進香期程今（2）日出爐，白沙屯媽祖婆將於農曆2月26日（國曆4月12日）深夜11點55分登轎後旋即出發，展開8天7夜的進香之旅。往年，後龍山邊媽祖會與白沙屯媽祖合轎作伴，今年將再增加一位好姊妹「爐主媽」，成為三媽逗陣行。

白沙屯拱天宮依循傳統，由值年爐主於今天農曆12月15日下午1點擲筊請示媽祖聖意，決定今年丙午年徒步南下進香期程，雖今天天冷飄雨，仍吸引不少信眾到場關心，各期程確定當下，現場都爆出熱烈歡呼。

經媽祖擇日完成，拱天宮管委會主委洪文華宣布，放頭旗為農曆2月23日（國曆4月9日）23點20分、登轎為農曆2月26日（國曆4月12日）23點55分登轎後即出發，到北港為農曆2月29日（國曆4月16日）、進火為農曆3月1日（國曆4月17日）0點10分、回宮為農曆3月4日（國曆4月20日）16點10分，全程8天7夜。今年報名進香於3月11日起開放受理，為期一個月。

往年，後龍山邊媽祖會與白沙屯媽祖合轎作伴，洪文華也宣布，今年將再增加「爐主媽」一同進香。拱天宮管委會秘書林幸福說明，每年白沙屯媽祖南下北港朝天宮進香，是白沙屯地區東西里、南北庄的共同盛事，因此經管委會討論，決定以白沙屯拱天宮媽祖信仰中心為出發點，恭請爐主媽祖隨行進香，共同掌理進香事務，以維護白沙屯地區東西里、南北庄信仰平衡與和諧。

拱天宮並補充，回顧歷史，於1945年前，進香僅由白沙屯媽祖獨自乘轎，多個聚落村民一起參與進香。於1937至1945年日治末期因皇民化政策壓制民間信仰，白沙屯亦曾發生「媽祖避難」事件，進香活動數度中斷。戰後為復興傳統，地方頭人與爐主合力重整信仰，以「白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香」為核心、信仰範圍涵蓋東西里及南北庄，將諸聚落的信仰傳統尋回並繼續流傳。

拱天宮指出，直到1952年發生輦轎衝突事件後，南庄分立，村民新塑神像獨立進香至今；為使媽祖信仰永續流傳，由北庄聚落支援人力，惟要求村落媽祖要一同去進香，於是山邊媽祖始得「客座」於拱天宮神轎內。

