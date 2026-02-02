為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投藍田雅舍啟動修復工程 打造文化遊憩新亮點

    2026/02/02 15:11 記者張協昇／南投報導
    南投縣歷史建築藍田雅舍，為昔日台中地方法院南投出張所附屬官舍。（圖由南投縣文化局提供）

    南投縣歷史建築藍田雅舍，為昔日台中地方法院南投出張所附屬官舍。（圖由南投縣文化局提供）

    興建於1920年的南投縣歷史建築藍田雅舍，為昔日台中地方法院南投出張所（或稱登記所）附屬官舍，南投縣政府文化局今（2日）起展開修復再利用工程，盼透過原貌修復，並適度調整原有建物機能，同時導入現代軟硬體設施，以其獨特日式建築與優越地理位置，打造成為南投市區文化遊憩新亮點。

    南投縣政府文化局表示，歷史建築藍田雅舍，經調查研判應為日治大正9年（1920年）建築，為台中地方法院南投出張所（或稱登記所）附屬官舍，提供南投出張所書記及眷屬居住安排使用，建築構造形式為獨棟判任官甲種官舍，平面配置近似完整方形，戰後曾為縣府員工宿舍，已無人居住。2019年文化局辦理文化價值評估，判定具文化資產價值後，啟動歷史建築登錄審議程序，由南投縣有形文化資產審議會決議登錄為歷史建築並公告。

    文化局指出，該歷史建築因久無人居，屋體多處破損及內部蟲蛀蝕塌陷嚴重，急需儘速修復。此次修復工程經費約2400萬元，由文化部文化資產局補助60%、縣府配合款40%，規劃設計及施工皆由文化局執行，設計監造單位為陳建邦建築師事務所，施工廠商為利豐營造有限公司，預計明年12月底前完工，今由文化局代理局長李玉蘭、監造及營造承商團隊，一同參與開工祝禱儀式，祈求修繕工程平安順利。

    南投歷史建築藍田雅舍，2日展開修復再利用工程。（圖由南投縣文化局提供）

    南投歷史建築藍田雅舍，2日展開修復再利用工程。（圖由南投縣文化局提供）

    南投歷史建築藍田雅舍展開修護工程，2日舉行開工祝禱儀式。（圖由南投縣文化局提供）

    南投歷史建築藍田雅舍展開修護工程，2日舉行開工祝禱儀式。（圖由南投縣文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播