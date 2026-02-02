南投藍田雅舍啟動修復工程 打造文化遊憩新亮點

南投縣歷史建築藍田雅舍，為昔日台中地方法院南投出張所附屬官舍。（圖由南投縣文化局提供）

興建於1920年的南投縣歷史建築藍田雅舍，為昔日台中地方法院南投出張所（或稱登記所）附屬官舍，南投縣政府文化局今（2日）起展開修復再利用工程，盼透過原貌修復，並適度調整原有建物機能，同時導入現代軟硬體設施，以其獨特日式建築與優越地理位置，打造成為南投市區文化遊憩新亮點。

南投縣政府文化局表示，歷史建築藍田雅舍，經調查研判應為日治大正9年（1920年）建築，為台中地方法院南投出張所（或稱登記所）附屬官舍，提供南投出張所書記及眷屬居住安排使用，建築構造形式為獨棟判任官甲種官舍，平面配置近似完整方形，戰後曾為縣府員工宿舍，已無人居住。2019年文化局辦理文化價值評估，判定具文化資產價值後，啟動歷史建築登錄審議程序，由南投縣有形文化資產審議會決議登錄為歷史建築並公告。

文化局指出，該歷史建築因久無人居，屋體多處破損及內部蟲蛀蝕塌陷嚴重，急需儘速修復。此次修復工程經費約2400萬元，由文化部文化資產局補助60%、縣府配合款40%，規劃設計及施工皆由文化局執行，設計監造單位為陳建邦建築師事務所，施工廠商為利豐營造有限公司，預計明年12月底前完工，今由文化局代理局長李玉蘭、監造及營造承商團隊，一同參與開工祝禱儀式，祈求修繕工程平安順利。

南投歷史建築藍田雅舍，2日展開修復再利用工程。（圖由南投縣文化局提供）

南投歷史建築藍田雅舍展開修護工程，2日舉行開工祝禱儀式。（圖由南投縣文化局提供）

