    首頁 > 生活

    打擊兒少性影像！ 保護司主動巡查系統估8月試營運

    2026/02/02 15:01 記者林志怡／台北報導
    衛福部保護司委託業者開發主動巡查系統，預計8月可展開為期1年的試營運。（資料照）

    數位科技持續演進，兒少性剝削與親密關係危機從現實生活延伸至網路等虛擬空間，為主動打擊兒少性影像，衛福部保護司持續推動主動巡查系統開發。保護司司長郭彩榕指出，相關系統自去年8月起開發，預計從今年8月試營運，透過AI等新科技主動巡查網路，並在發現疑似兒少性影像的內容時，將資訊提供給衛福部性影像處理中心，進一步判斷與處置。

    台灣性教育學會監事、精神科醫師楊聰財指出，台灣兒少性剝削案件在7年內成長了2.2倍，其中2025年上半年的影像申訴案件更較前一年同期暴增8倍以上，反映出性剝削已全面轉向數位空間，加害者往往利用「被信任的人」或「親密關係」進行誘導與情感操控。

    郭彩榕表示，截至2025年底，性影像中心接獲兒少性影像相關檢舉計2899網址數，成人計3692網址數，下架率超過9成，但為進一步阻止兒少性影像在網路流竄，「兒童及少年性剝削防制條例」已授權中央主管機關運用科技技術方式，於網路主動巡查涉兒童或少年性影像犯罪嫌疑情事，衛福部自去年8月起也已經委託業者開發相關系統。

    針對主動巡查系統開發進度，郭彩榕說，系統開發時間預計為1年，目前預估系統在今年8月就可以展開為期1年的試營運，在主動巡查的過程中，由專業人員進行檢視與調整，以利後續正式運作。

    郭彩榕表示，主動巡查系統上線後，就等同於「檢舉人」的角色，在發現存在兒少性影像疑慮的內容時，會將資訊提供給衛福部性影像處理中心，並進入後續的處理程序，採取如影像下架、封網等作為。

