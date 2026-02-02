國教院研究 資訊素養與閱讀社會科表現高度相關

國家教育研究院長期推動「台灣高中學生核心素養評量計畫」，並將該計畫研究成果出版新書。（國教院提供）

國家教育研究院長期推動「台灣高中學生核心素養評量計畫」，研究結果顯示，核心素養促進高中各學科學習跨領域的正向推進效果，我國高中學生的核心素養表現與學科學習成效之間，存在明顯且穩定的正向關聯，例如資訊素養與閱讀社會科表現即高度相關。

國教院並將該計畫出版「台灣高中生核心素養表現之初探」新書。國教院測驗及評量研究中心主任謝名娟說明，研究結果顯示，具備較高「資訊科技與媒體素養」的學生，在閱讀理解與社會科表現上明顯較佳；「規劃執行與創新應變素養」與數學及社會科學習成效連動關係尤為突出；而擁有良好「符號運用與溝通表達能力」的學生，在語文領域的學習表現亦顯著優於同儕。

謝名娟表示，計畫透過大規模施測，系統性蒐集普通高中與高職學生在不同核心素養面向的表現資料，作為教育研究與政策研議的重要依據，並彙整出版「台灣高中學生核心素養表現之初探」一書，呈現評量架構建構歷程與實證分析結果。

研究團隊依據12年國教課程綱要總綱所揭示的核心素養內涵，發展完整評量架構，並採取多元評量方式，包括數位化測驗、自陳量表、情境判斷測驗與表現任務導向評量等，力求更全面呈現學生在真實或類真實學習情境中的素養表現。

謝名娟說明，在題目設計上，研究以生活化情境作為評量基礎，例如以旅行規劃為背景，要求學生釐清問題情境與學習目標，辨識影響決策的關鍵因素，並在時間、費用與便利性等多重條件限制下做出選擇；或以溝通表達素養為導向，評估學生在不同文本與情境中理解資訊、回應問題並清楚表達想法的能力。

謝名娟指出，核心素養不僅不是抽象概念，而是能具體反映在學生的學科學習表現之中，透過長期追蹤與實證資料分析，可協助教育行政機關與學校端更精準掌握課綱推動情形，並作為課程調整、教學設計與教育政策規劃的重要參考，未來若能持續深化素養導向評量的應用，將有助於促進學生更全面、均衡的學習與發展。

