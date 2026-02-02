台中「天津年貨大街」將登場 交管、停車資訊報你知

天津年貨大街即將登場，轄區第二分局今天公布交通管制時間和範圍。（記者陳建志翻攝）

農曆春節將至，為了方便民眾採買年貨，「天津年貨大街」即將熱鬧開跑，今年將從2月6日至2月15日，連續10天封街舉辦，現場集結上百家攤商，網羅各式年節美食、伴手禮與趣味商品，轄區第二分局今天公布交通管制和周邊停車資訊，提醒民眾多加留意並配合現場指引。

第二分局表示，今年天津年貨大街活動時間為2月6日（五）至2月15日（日）為期10天，活動採取封街方式舉辦，為因應活動期間湧入的大量人潮與車流，確保周邊道路順暢與行人安全，警方將結合義交人員執行交通疏導與管制勤務，呼籲民眾多加留意並配合現場指引。

第二分局表示，活動2月6日至2月15日，平日下午1點30分至晚上10點； 假日11點至晚上10點30分。管制路段為天津路2段（中清路至梅川西路間），不含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口。活動期間，兩側路邊及週邊停放車輛淨空，活動範圍場地汽、機車全面禁止通行。

第二分局提醒，周邊汽車停車場位置包括山西停車場、Times山西路2停車場、CITY PARKING城市車旅停車場（全聯山西站）、東義停車場、中清路地下停車場（曉明女中旁）、大榕樹停車場、武漢二站停車場、CITY PARKING城市車旅停車場（中清寶家站）、天使驛站停車場、楓康天津站停車場、Times 台中青島西街停車場、青島停車場。

至於大眾運輸工具，可搭公車在「天津路商圈」下車，搭乘6、6副、29、32、33、61、86、86E、86W、850、101、108、500、500跳蛙、500延、500延區2、500延區3、525、綠4、綠4延公車，步行1分鐘即到達。捷運則是在「中清文心站」下車，沿中清路方向往市區步行約700公尺約5分鐘可抵達。

第二分局特別提醒，活動期間停車位有限，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往最為便利。機車族可將車輛停放於立人國小周邊場人行道或捷運文心中清站停車場。

天津年貨大街即將登場，轄區第二分局今天公布周邊汽車停車資訊。（記者陳建志翻攝）

