北科大校長任貽均今就任 強調以AI助攻技職教育創新

北科大新校長任貽均今就任，強調以AI助攻技職教育創新。（北科大提供）

國立台北科技大學第15任校長今（2）日就任．新任校長任貽均表示，將持續守護北科大的大學價值，善用AI科技推動「因材施教」，讓人才培育與產學研發共進，培養學生在快速變動的時代中，具備適應與創新的能力。

任貽均在就職演說中，特別感謝多位前任校長親臨現場，並回顧過去百年，北科大始終以務實致用的精神，培養無數支撐國家產業發展的人才與政府棟樑，不僅提供專業技能訓練，更重視師生間長期而深刻的陪伴與關懷，許多北科大畢業生，帶著扎實的實務能力與自信，走入各行各業開疆闢土，成為推動國家社會與產業進步的重要力量。

任貽均強調，北科大始以制度深化技職教育領航者的角色，推動產學訓專班、將校外實習列為全校必修，並重啟五專招生，建構向下扎根、向上銜接的完整人才培育路徑，也將全面協助師生適應並善用AI教學與研究工具，實踐真正的因材施教。

就任典禮貴賓包括總統府資政顏志發、資政沈榮津、立委王世堅、教育部常次朱俊彰、考試院前院長黃榮村，以及數發部產業發展署副署長黃雅萍、交通部航港局長葉協隆、國家太空中心主任吳宗信、全國工業總會秘書長呂正華、台灣菸酒公司副總經理曾煥昌等、傑出校友與校友會代表、北聯大系統代表等。

