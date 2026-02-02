遊隼高速獵殺鳳頭燕鷗 半路殺出程咬金精彩美拍曝光

遊隼獵殺1隻體型與其相當的鳳頭燕鷗，只見鳳頭燕鷗拚死逃命。（圖由王徵吉提供）

在台灣被列為保育類的猛禽─遊隼，是世界上移動速度最快的動物，日前出現在台南雙春濕地，獵殺1隻體型與其相當的鳳頭燕鷗，只見鳳頭拚死逃命，數度跳水躲避獵殺，就在最後關頭，3隻體型碩大的裡海燕鷗挺身而出相救，遊隼落荒而逃，鳳頭燕鷗才幸運逃過一劫。

整個追殺過程，正巧被台南生態攝影家「黑琵先生」王徵吉全程目擊，並拍下精彩的畫面，全程長達6、7分鐘，讓王徵吉不禁讚嘆大自然的生態奧妙。

遊隼在台灣屬於不普遍的過境鳥及冬候鳥，其飛行俯衝速度非常快。根據維基百科的記載，遊隼以其速度著稱，在其特有的高速俯衝，時速可達到超過320公里，為地球上最快的動物。根據國家地理電視節目，遊隼的最高測速為時速389公里，比高鐵還要快。

而裡海燕鷗則是世界上最大的燕鷗。根據eBird記載，其鮮紅的厚嘴喙是最大特徵，常在湖泊、河流、河口和水庫來回尋找魚類，然後射入水中捕魚。其展翼長度可達127至145公分，比遊隼翼展約84至120公分還要大。

王徵吉表示，他於上個月底到雙春濕地原本要拍攝黑嘴端鳳頭燕鷗，結果巧遇遊隼正在追殺1隻鳳頭燕鷗，由於速度極快，難以聚焦拍攝，不過關鍵過程都有拍到。只見鳳頭燕鷗拚死逃命，在千鈞一髮之際，鳳頭數度俯衝跳水逃命。這時，剛好有3隻裡海燕鷗挺身相助，齊力追擊遊隼，最後遊隼寡不敵眾，見鳳頭已遠離而放棄追捕，並迅速離開雙春水域。

在千鈞一髮之際，鳳頭鷗俯衝跳水逃命。（圖由王徵吉提供）

遊隼獵殺前方的鳳頭燕鷗，這時裡海燕鷗挺身相助，從後方追擊遊隼。（圖由王徵吉提供）

3隻體型碩大的裡海燕鷗挺身相救，遊隼放棄追捕，鳳頭燕鷗才幸運逃過一劫。（圖由王徵吉提供）

