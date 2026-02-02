環團：彰化潮間帶17年前就評鑑第一迄無身分 如濕地保育史恥辱

今天國際濕地日，環團代表持看板，帶來漁網與鏟子等謀生工具，高喊「保護彰化海岸、給我國際級濕地」並送上請願書，籲請縣府協助促成。（記者張聰秋攝）

今天（2月2日）是國際濕地日，彰化縣政府廣場前聚集20多位環團代表，他們手持看板、高舉漁網與鏟子等謀生工具，高喊「保護彰化海岸、給我國際級濕地」環團們痛批，彰化潮間帶早在17年前就獲評鑑全國第一，至今卻仍無法定身分，形同濕地保育史的恥辱，籲請中央與地方今年就公告，並成立專責管理處，保全完整性。

這場請願行動集結了彰化縣環保聯盟、自然保育與環境資訊基金會、台灣媽祖魚保護聯盟等多個團體。環團指出，彰化海岸從福興到大城的潮間帶，面積約1.1萬公頃、寬度超過6公里，是全台僅存最完整的泥灘地，不僅生物產量全國最高，更有白海豚、大杓鷸及特有的海牛文化。

彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽直言，這塊濕地公告卡關有兩大阻力，一是少數支持開發的人士持續向內政部反對；二是主管機關內政部不解民情。他強調，這10多年來民意早已轉向，居民深知保留濕地能帶動農漁產業與經濟，中央不應再以沒共識為由拖延，今年就該展現決心。

「納入國際級濕地不能捕魚是假議題！」環保聯盟總幹事施月英澄清，濕地法上路已10年，當年因國光石化案卡關，如今卻成綠能業者覬覦的「肥豬肉」。她鄭重澄清，劃設後「船照走、魚照抓」，漁民生計完全不受影響，呼籲大家不要被謠言誤導。

現場高二學生李沛宸也站出來發聲，她說，這塊土地是無數生命的家，不應為了經濟或能源發展而被犧牲，「連我16歲都能看到土地的重要性，相信政府也能意識到才對。」

針對環團訴求，彰化縣政府農業處長郭至善代表接下請願書。他表示，縣府對生態保育立場始終如一，過去也曾協助向中央提案，也認同成立國際級濕地保護區的構想，只要計畫內容不影響在地漁民的日常與生計，縣府絕對樂觀其成，並會給予必要協助。

環團代表向農業處長郭至善（右2）送上請願書，籲請中央與地方儘速公告，並成立專責管理處，保全完整性。（記者張聰秋攝）

學生們呼籲政府16歲的高中生都能看到這塊土地的重要性，她相信政府也能意識到這塊土地很重要，並採取行動保護這塊土地。（記者張聰秋攝）

彰化縣環保聯盟總幹事施月英代表遞交請願書，現場也帶來漁網與鏟子等謀生工具表達訴求。（記者張聰秋攝）

彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽表明，政府如果今年還不能把彰化海岸濕地公告為國際重要濕地，絕對是台灣濕地保育史上最大的恥辱。（記者張聰秋攝）

彰化海岸從福興到大城的潮間帶，是目前全台僅存面積最大且最完整的泥灘地，環團要求給予法定身份，納入國際級重要濕地保護完整性。（蔡嘉陽提供）

